MasterChef: Η μπριγάδα που επικράτησε στην ομαδική - θρίλερ

Τελικό σκορ 3-2 κι Αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.04.26 , 23:01 Τροχαίο Λιοσίων: Προφυλακίστηκε Ο Ανήλικος Σουδανός
23.04.26 , 22:50 Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη
23.04.26 , 22:20 MasterChef: Ραβανί Passion με την υπογραφή του Δημήτρη Χρονόπουλου
23.04.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.200.000 ευρώ
23.04.26 , 22:10 MasterChef: Η στρατηγική κίνηση του Γιώργου που προκάλεσε αντιδράσεις
23.04.26 , 21:55 MasterChef: Η Wasan στον «τάκο» - «Το σημερινό ράγισε την καρδιά μου»
23.04.26 , 21:53 Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης & πράσινης μετάβασης
23.04.26 , 21:46 Κρήτη: Ψάχνει το κινητό της 43χρονης η ΕΛΑΣ - Μαρτυρία σοκ για τη δολοφονία
23.04.26 , 21:35 MasterChef: Η μπριγάδα που επικράτησε στην ομαδική - θρίλερ
23.04.26 , 21:31 Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα – Η φωτογραφία από το δωμάτιο
23.04.26 , 21:21 Ενίσχυση έως 57 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές
23.04.26 , 21:06 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου
23.04.26 , 20:58 Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
23.04.26 , 20:35 Κρήτη: Είχε συλληφθεί από τη ΔΙΑΣ πριν 5 χρόνια ο 40χρονος
23.04.26 , 20:24 Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά: «Μοναδικός, αναντικατάστατος»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
MasterChef: Ποιος θα αποχώρησει στο τέλος της γλυκιάς εβδομάδας;
Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.200.000 ευρώ
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την ομαδική δοκιμασία του MasterChef με σκορ 3-2.
  • Ο Γιώργος, αρχηγός των κόκκινων, πέτυχε το 3-0, κάτι πρωτοφανές για το MasterChef 10.
  • Ο Πάνος συνεχάρη τον Γιώργο και την κόκκινη ομάδα για την επιτυχία τους.
  • Οι μπλε αντιμετωπίζουν την αποχώρηση ενός μέλους τους και τονίζουν τη σημασία της συγκέντρωσης.
  • Ο αρχηγός των μπλε, Μιχάλης, υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και προσηλωμένης προσπάθειας.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η χθεσινή ομαδική δοκιμασία, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει ότι το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στον πόντο.

Η μπριγάδα που κέρδισε με 3-2 ήταν η κόκκινη, η οποία παράλληλα πέτυχε το απόλυτο στις δοκιμασίες αυτής της εβδομάδας. Μάλιστα, ο Φίλιπ ήταν ο δημιουργός του καλύτερου πιάτου της ομαδικής δοκιμασίας.

MasterChef: Το πιάτο που έδωσε τον νικητήριο πόντο στην κόκκινη μπριγάδα

Αν και πέτυχε κάτι ασύλληπτο ως αρχηγός των «κόκκινων», ο Γιώργος θέλησε να παραμείνει ταπεινός. «Ανακουφισμένος, χαρούμενος, αλλά χαμηλά την μπάλα και συνεχίζουμε», δήλωσε στους κριτές.

Ο Πάνος, από την άλλη, μοίρασε συγχαρητήρια στον αρχηγό του, καθώς και σε σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα. «Ο Γιώργος κάνει το 3-0, κάτι που δεν έχει ξανακάνει κανείς στο MasterChef 10. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο και για την κόκκινη μπριγάδα. Δε θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτή η εβδομάδα», παραδέχτηκε.

MasterChef: Οι «κόκκινοι» ολοκλήρωσαν τη γλυκιά εβδομάδα με 3/3 νίκες

Στο τέλος της ημέρας, οι «μπλε» θα πρέπει να αποχωριστούν ένα ακόμη μέλος τους. Ο Μιχάλης αναγνώρισε τη δυσάρεστη συνθήκη, ωστόσο στις δηλώσεις του τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση, προκειμένου να μη χαθεί ο στόχος.

«Βαρύ για εμάς. Θέλαμε τουλάχιστον να έχουμε έναν κόκκινο κάτω, παρέα μας, για να προσπαθήσουμε να τον διώξουμε. Κάθε δυσκολία πρέπει να δυναμώνει την μπριγάδα και να τους κρατά προσηλωμένους στον στόχο, που είναι η Μητέρα των Μαχών και ο τελικός», ανέφερε ο αρχηγός των «μπλε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top