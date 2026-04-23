MasterChef: Η μπριγάδα που επικράτησε στην ομαδική - θρίλερ

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η χθεσινή ομαδική δοκιμασία, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει ότι το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στον πόντο.

Η μπριγάδα που κέρδισε με 3-2 ήταν η κόκκινη, η οποία παράλληλα πέτυχε το απόλυτο στις δοκιμασίες αυτής της εβδομάδας. Μάλιστα, ο Φίλιπ ήταν ο δημιουργός του καλύτερου πιάτου της ομαδικής δοκιμασίας.

MasterChef: Το πιάτο που έδωσε τον νικητήριο πόντο στην κόκκινη μπριγάδα

Αν και πέτυχε κάτι ασύλληπτο ως αρχηγός των «κόκκινων», ο Γιώργος θέλησε να παραμείνει ταπεινός. «Ανακουφισμένος, χαρούμενος, αλλά χαμηλά την μπάλα και συνεχίζουμε», δήλωσε στους κριτές.

Ο Πάνος, από την άλλη, μοίρασε συγχαρητήρια στον αρχηγό του, καθώς και σε σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα. «Ο Γιώργος κάνει το 3-0, κάτι που δεν έχει ξανακάνει κανείς στο MasterChef 10. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο και για την κόκκινη μπριγάδα. Δε θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτή η εβδομάδα», παραδέχτηκε.

MasterChef: Οι «κόκκινοι» ολοκλήρωσαν τη γλυκιά εβδομάδα με 3/3 νίκες

Στο τέλος της ημέρας, οι «μπλε» θα πρέπει να αποχωριστούν ένα ακόμη μέλος τους. Ο Μιχάλης αναγνώρισε τη δυσάρεστη συνθήκη, ωστόσο στις δηλώσεις του τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση, προκειμένου να μη χαθεί ο στόχος.

«Βαρύ για εμάς. Θέλαμε τουλάχιστον να έχουμε έναν κόκκινο κάτω, παρέα μας, για να προσπαθήσουμε να τον διώξουμε. Κάθε δυσκολία πρέπει να δυναμώνει την μπριγάδα και να τους κρατά προσηλωμένους στον στόχο, που είναι η Μητέρα των Μαχών και ο τελικός», ανέφερε ο αρχηγός των «μπλε».

