Θρίλερ στην Εθνική Οδό: Γνωστός πρωταθλητής με 1,1 εκατ. στο πορτ - μπαγκάζ

«Μάζεψα τα χρήματα από επιχειρηματίες της Αθήνας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε χθες (22/4) το βράδυ στο ύψος του Κιάτου. Αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια ενός τυχαίου ελέγχου, σταμάτησαν το όχημα γνωστού πρωταθλητή και έμειναν άναυδοι όταν άνοιξαν το πορτ-μπαγκάζ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ βρέθηκε το αστρονομικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ σε μετρητά. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 9 χθες το βράδυ. Το ποσό στο αυτοκίνητο ζαλίζει: 1.150.000 ευρώ. Ο πρωταθλητής οδηγήθηκε αμέσως στη ΓΑΔΑ, όπου εξεταζόταν όλη τη νύχτα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη εκδοχή:
«Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή; Στο μικροσκόπιο της Δ.Α.Ο.Ε. το ιλιγγιώδες ποσό 

Οι αστυνομικοί ερευνούν τώρα τρία σενάρια: αν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές, βρίσκεται όμως σε δυσχερή θέση, καθώς πρέπει να αποδείξει πού βρήκε τόσα χρήματα.

Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με την εντολή όμως να μην απομακρυνθεί, καθώς θα κληθεί ξανά για να προσκομίσει αποδείξεις και νόμιμα παραστατικά για την προέλευση του ιλιγγιώδους ποσού. Την ίδια ώρα, τα στελέχη του «ελληνικού FBI» αναζητούν τον επιχειρηματία-παραλήπτη στην Πελοπόννησο, τον οποίο κατονόμασε ο αθλητής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαδρομή του χρήματος είναι νόμιμη ή αν κρύβεται από πίσω ένα μεγάλο κύκλωμα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩ STAR
 |
ΚΙΑΤΟ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ
 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top