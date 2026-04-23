Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…»

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική ανάρτηση, η Λένα Μαντά θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, Γιώργου αλλά και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια στιγμή νοσταλγίας και τρυφερότητας που συνδέεται με την οικογενειακή τους ζωή και τις παλιές, αγαπημένες τους συνήθειες.

Η Λένα Μαντά με τον αείμνηστο σύζυγό της Γιώργο & τον γιο τους, Αλέξανδρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η γνωστή συγγραφέας, μέσα από το προσωπικό της μήνυμα, περιέγραψε με λόγια γεμάτα συναίσθημα τη διαχρονική απουσία αλλά και την παράξενη συνέχεια της ζωής, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ένας Γιώργος έφυγε ένας Γιώργος ήρθε… Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και στις οικογένειες τους!».

Στη συνέχεια, η Λένα Μαντά προχώρησε σε μια ακόμη πιο προσωπική αναφορά, θυμίζοντας ένα καθημερινό αλλά βαθιά αγαπημένο στιγμιότυπο από τη ζωή τους: «Και κάτι από τα… παραλειπόμενα της ζωής μας: κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ο Μαντάκος μου που βαριόταν όσο τίποτα να απαντάει στο τηλέφωνο, μου το έδινε εμένα να δέχομαι τις ευχές!».

Με χιούμορ και τρυφερότητα, συνέχισε να περιγράφει την καθημερινή τους «ιεροτελεστία», αποκαλύπτοντας τον τρόπο που αντιμετώπιζαν μαζί τις μικρές στιγμές της ζωής: «Γκρίνιαζα εγώ ότι δεν ήταν σωστό, γελούσε εκείνος και στο τέλος μου έλεγε: “Μα ξέρεις τι είναι να έχεις γραμματέα τη Λένα Μαντά;”».

Η ανάρτηση κορυφώνεται με μια βαθιά συναισθηματική εξομολόγηση, που αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας αλλά και τη δύναμη της μνήμης: «Πόσο γελούσαμε Θεέ μου… Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…».

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαντάς, σύζυγος της γνωστής συγγραφέος, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, «έφυγε» στις 17 Ιουνίου του 2024.