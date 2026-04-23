Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους

Ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι επίσης σύζυγοι και παιδιά

23.04.26 , 20:58 Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Ηαντίδραση της Ντορέττας
23.04.26 , 20:35 Κρήτη: Είχε συλληφθεί από τη ΔΙΑΣ πριν 5 χρόνια ο 40χρονος
23.04.26 , 20:24 Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά: «Μοναδικός, αναντικατάστατος»
23.04.26 , 20:24 Οικονομάκου: Έκανε τις πρώτες της βουτιές στην Ισπανία
23.04.26 , 20:19 Άγιος Δημήτριος: Το θύμα πάλεψε με τον δολοφόνο του
23.04.26 , 20:08 Renault Twingo E-Tech Electric: Έγινε και σκίτσο
23.04.26 , 19:50 Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Τώρα αγχώνομαι. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;»
23.04.26 , 19:48 Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
23.04.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Οι άστοχες επιλογές κόστισαν στον Σταμάτη
23.04.26 , 19:33 Νέοι κανόνες για τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν στην EE
23.04.26 , 19:11 Kόβει 20.000 πτήσεις η Lufthansa - Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα
23.04.26 , 19:09 Ενίσχυση του ΕΣΥ με 8.000 προσλήψεις: Το σχέδιο για το 2026 και τα νέα κίνη
23.04.26 , 19:05 Cash or Trash: Η Βισβίκη δίνει προσφορά για το ένα από τα βάζα του Βίτο
23.04.26 , 18:31 101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
23.04.26 , 18:29 Τσίπρας: Θέμα παραίτησης Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις Κοβέσι
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
MasterChef: Ποιος θα αποχώρησει στο τέλος της γλυκιάς εβδομάδας;
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!
Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: dnews.gr
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026–2027 για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ.
  • Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.
  • Στοχεύει να ωφελήσει περίπου 25.000 δικαιούχους με οικονομικά προσιτές διακοπές.
  • Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα για άτομα με αναπηρία με αυξημένες επιδοτήσεις και απαλλαγές.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026–2027, που αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ξεκινάει άμεσα σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ και φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 25.000 δικαιούχους και ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν οικονομικά προσιτές διακοπές.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που εμπίπτουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για ευάλωτες ομάδες, καθώς τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν αυξημένη επιδότηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαλλάσσονται πλήρως από ιδιωτική συμμετοχή.

Διαβάστε περισσότερα:
