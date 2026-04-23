Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026–2027, που αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ξεκινάει άμεσα σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ και φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 25.000 δικαιούχους και ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν οικονομικά προσιτές διακοπές.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που εμπίπτουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για ευάλωτες ομάδες, καθώς τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν αυξημένη επιδότηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαλλάσσονται πλήρως από ιδιωτική συμμετοχή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

