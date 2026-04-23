Κρήτη: Ψάχνει το κινητό της 43χρονης η ΕΛΑΣ - Μαρτυρία σοκ για τη δολοφονία

Με πιστόλι πήγε στη συνάντηση με την Ελευθερία ο δολοφόνος της. Ήταν αποφασισμένος να τη σκοτώσει και την εκτέλεσε εξ επαφής. Προσπάθησε να κρύψει το πτώμα και το αυτοκίνητο. Όλες αυτές τις μέρες που η αστυνομία αναζητούσε την άτυχη μητέρα, εκείνος έπαιζε θέατρο και… δήθεν αγωνιούσε για την τύχη της. Μαρτυρία - ντοκουμέντο στο Star και την Κατερίνα Ρίστα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από το παρελθόν του, αλλά και πώς έγινε το έγκλημα.

Κρήτη: Ψάχνουν το κινητό της Ελευθερίας και το όπλο του φονικού

Το βασικό στοιχείο που θα δώσει απάντηση στο ερώτημα πώς κατάφερε ο δράστης να παρασύρει την Ελευθερία σε αυτό το ραντεβού θανάτου είναι το κινητό της άτυχης γυναίκας που ακόμα δεν έχει βρεθεί. Ρεπορτάζ έχει η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη.

Το κινητό της Ελευθερίας δεν βρέθηκε μέσα στο αμάξι που γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας. Έψαξαν οι αστυνομικοί και στο χωράφι, έψαξαν και στην εκκλησία που είχε δοθεί το ραντεβού του θανάτου, αλλά τίποτα.

Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι κάποιος το εξαφάνισε:

Η κεραία που συνδέθηκε τελευταία φορά είναι σε άλλο σημείο από εκείνο που βρέθηκε το αυτοκίνητό της.

Επίσης, ενώ την έχει σκοτώσει την Κυριακή το πρωί, οι απανωτές κλήσεις της οικογένειας τις ώρες που ακολουθούν μετά το φονικό τερματίστηκαν απότομα, σαν κάποιος να έκλεινε το τηλέφωνο.

Ακόμη, το απόγευμα της Κυριακής εστάλη ένα αυτοποιημένο μήνυμα στον γιο της Ελευθερίας από το κινητό της: «Θα σε καλέσω αργότερα».

Τέλος, μέχρι και το πρωί της Δευτέρας το Viber της ήταν ενεργό.

Η ασφάλεια θεωρεί δεδομένο ότι ο πρώην σύντροφός της κάπου το έχει πετάξει για να κρύψει προφανώς μηνύματα, απειλές και κίνητρο. Όταν έκανε αυτήν την πράξη ήταν ακόμα στη ζωή και προφανώς σκεφτόταν ότι θα τον έβρισκαν. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε το όπλο του φονικού, το 9άρι.

Κρήτη: Η άγνωστη συνάντηση του αδερφού της Ελευθερίας με τον 40χρονο στο ΑΤ

«Τη βρήκατε την Ελευθερία; Ελπίζω να είναι όλα καλά», είπε στον αδερφό της, όταν τον συνάντησε τυχαία στο τμήμα πριν δώσει κατάθεση. Έδειχνε δήθεν να αγωνιά για την τύχη της. Είχε το θράσος να κοιτάξει την οικογένεια στα μάτια.

«Με χαιρέτησε, προφανώς με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδερφή μου. Χωρίς να του μιλήσω, μου λέει “φίλε, δεν έχω κάνει τίποτα, έχουμε δύο μήνες να μιλήσουμε…”», είναι τα λόγια του αδερφού της 43χρονης.

Ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς έκανε τον ανήξερο. «Δεν την έχω δει εδώ και δύο μήνες που έχουμε χωρίσει. Δεν ξέρω πού είναι», έλεγε.

Έδειχνε στα παιδιά της Ελευθερίας σημεία για να ψάξουν, δήθεν για να τους βοηθήσει. Αν και πατέρας και ο ίδιος, τα δακρυσμένα μάτια των τριών παιδιών της άτυχης μητέρας δεν τον λύγισαν.

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου στο παρεκκλήσι - Τι έγινε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση

Έδωσε ραντεβού στη γυναίκα το πρωί της Κυριακής στο αγαπημένο τους παρεκκλήσι, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκείνος έφτασε με μηχανή, εκείνη με το αυτοκίνητό της. Ένα σημείο ήσυχο, σχεδόν απομονωμένο. Ένα πακέτο τσιγάρα και μια γόπα στο σημείο αποκαλύπτουν ότι προηγήθηκε σύντομη συζήτηση. Λίγων μόλις δευτερολέπτων. Δεν άργησε να βγάλει το πιστόλι. Η Ελευθερία ήταν στη θέση του οδηγού. Την εκτέλεσε εξ επαφής.

Κρήτη: «Την πυροβόλησε στο κεφάλι ενώ ήταν στη θέση του οδηγού - Τη μετέφερε στα πίσω καθίσματα και τη σκέπασε με μπουφάν»

Μαρτυρία ντοκουμέντο στο Star αναφέρει - μεταξύ άλλων -: «Στο πίσω μέρος, αριστερά, και βγήκε από το δεξί μάγουλο, καρφώθηκε στο ταμπλό. Το ένα μάτι, το αριστερό, ήταν μπλαβιασμένο, πιο φουσκωμένο από το άλλο… σαν να είχε δεχθεί γροθιά. Η γυναίκα ήταν πεσμένη στα πίσω πατάκια, ανάμεσα στα καθίσματα, και την είχε σκεπάσει μέχρι τη μέση με ένα μαύρο μπουφάν…».

Έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο, τη γυναίκα που κάποτε αγάπησε, και το πρώτο που σκέφτεται είναι πώς θα κρύψει πτώμα, αυτοκίνητο και ίχνη. Σκηνοθετεί τροχαίο και πηγαίνει σε βενζινάδικο να ζητήσει ταξί.

«Ήρθε το μεσημέρι, 1:10, μου λέει “θέλω ταξί, με άφησε το αυτοκίνητό μου”. Είχε κινητό και μιλούσε».

Κρήτη: «Ήθελε να πετάξει το πτώμα και το ΙΧ στο ρέμα, αλλά κόλλησε το αμάξι σε βράχο»

Οι κινήσεις του, ψυχρές και μεθοδικές.

Φτάνει στο σπίτι του, παίρνει το αυτοκίνητό του και επιστρέφει στο σημείο του φονικού. Επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας και κατευθύνεται προς την Αγία Βαρβάρα, στο χωριό του, όπου γνωρίζει καλά την περιοχή. Ψάχνει πού θα την εξαφανίσει.

Ο μάρτυρας συνεχίζει, λέγοντας στο Star: «Ήταν αδιέξοδο το σημείο. Λίγα μέτρα πριν ακινητοποιήθηκε, βρήκε σε βράχο. Υπήρχε δρόμος που κατέβαινε σε ποτάμι, με πυκνή καλαμιά, που θα δυσκόλευε τις αρχές να εντοπίσουν το όχημα».

Ήθελε να την πετάξει στο ρέμα μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε. Την εγκαταλείπει στο χωράφι και συνεχίζει την καθημερινότητά του για δύο μέρες. Νιώθει όμως τον κλοιό να σφίγγει και βάζει τέλος στη ζωή του μπροστά στις εικόνες, σε ένα ερειπωμένο παρεκκλήσι, στον Προφήτη Ηλία.

Το κίνητρο δεν έχει πλήρως απαντηθεί. Αυτό που έχει αποτυπωθεί είναι το μοτίβο της συμπεριφοράς του όσο η Ελευθερία ήταν ζωντανή: οξύθυμος και κτητικός. Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται πριν από κάθε γυναικοκτονία.

«Τη ζήλευε πάρα πολύ. Είχε εμμονές μαζί της. Κάποιες φορές την είχε παρακολουθήσει με το αυτοκίνητό του ή με άλλο όχημα».

Δεν τον άντεχε άλλο η Ελευθερία. Ήταν 43 ετών και ήθελε να ζήσει. Να προχωρήσει τη ζωή της, να μεγαλώσει τα παιδιά της, να χαρεί τις στιγμές τους. Εκείνος όμως είχε άλλα σχέδια: ή αυτός στη ζωή της ή εκείνη χωρίς ζωή.