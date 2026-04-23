Κρήτη: Είχε συλληφθεί από τη ΔΙΑΣ πριν 5 χρόνια ο 40χρονος

Γνώριμος της αστυνομίας ήταν ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του Ελευθερία στην Κρήτη, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ρίστα για το παρελθόν του 40χρονου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο πρώην σύντροφος της άτυχης Ελευθερίας είχε συλληφθεί πριν 5 χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2021 συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τον σταματούν στο Ηράκλειο. Αρχικά ψάχνουν το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια το τσαντάκι μέσης που φορά και εντοπίζουν ένα αυτοσχέδιο όπως αναφέρουν όπλο- στυλό.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star, επρόκειτο για αυτοσχέδιο λειτουργικό μηχανισμό εκτόξευσης φυσιγγίων 14 εκατοστών, με ένα φυσίγγιο μέσα, έτοιμο προς χρήση. Για αυτό και είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο χωριό του, στην Αγια Βαρβάρα όπου είχε μεταφέρει την επαγγελματική του δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια, είχε μία επιχείρηση με τέντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κ. Ρίστα πολλοί τον ήξεραν, όμως λίγοι του μιλούσαν, καθώς φέρεται να ήταν ένας απόμακρος χαρακτήρας.

Τα προσωπικά του ζητήματα δεν τα συζητούσε αλλά τα έγραφε στο ημερολόγιό του. Προφανώς και τώρα εξετάζεται λεπτομερώς από την Ασφάλεια Ηρακλείου