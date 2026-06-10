MasterChef: Η δοκιμασία που λατρεύουν να μισούν οι διαγωνιζόμενοι

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δοκιμασία «Μητέρα των Μαχών» του MasterChef 10 συνεχίζεται με Κόκκινη και Μπλε μπριγάδα να διεκδικούν πόντους.
  • Έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις δοκιμασίες και απομένουν τέσσερις ημέρες με έξι πόντους.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα δημιουργήσουν τρία πιάτα με μύδια, κοκοράκι και χαμομήλι σε 120 λεπτά.
  • Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει 100.000€ και ο 2ος φιναλίστ 30.000€.
  • Η επετειακή χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και περισσότερα από 160.000€ σε έπαθλα.

Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10 ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, με στόχο την απόλυτη επικράτηση, συνεχίζεται και η αγωνία κορυφώνεται!

MasterChef: «Σφαγή θα γίνει σήμερα» - Η ώρα του τοίχου!

MasterChef: Η δοκιμασία που λατρεύουν να μισούν οι διαγωνιζόμενοι

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις δοκιμασίες και έχουν δοθεί τέσσερις από τους συνολικά δέκα πόντους, που διεκδικούν οι δύο μπριγάδες. Η απαιτητική αυτή αναμέτρηση βρίσκεται στη μέση της διαδρομής της, με τέσσερις ακόμη ημέρες και έξι πολύτιμους πόντους να απομένουν.

Στο τέλος της «μητέρας των μαχών», ποια μπριγάδα θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και ποια θα συνεχίσει την πορεία της; Ποιοι θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό του MasterChef 10; Εκεί, ο 2ος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής, τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

MasterChef: Η δοκιμασία που λατρεύουν να μισούν οι διαγωνιζόμενοι

Απόψε, Τετάρτη 10 Ιουνίου, πριν από την έναρξη της θρυλικής δοκιμασίας του Τοίχου, οι δύο μπριγάδες θα μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής αναμέτρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Μαραθώνα. Στη συνέχεια θα λάβουν μέρος στην εμβληματική δοκιμασία για γερά νεύρα, που άλλοι λατρεύουν και άλλοι απλά λατρεύουν να… μισούν και απαιτεί από τα μέλη των δύο μπριγάδων απόλυτη προσήλωση, ψυχραιμία και άψογη συνεργασία.

MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τον πόντο στη δοκιμασία στη λίμνη;

Οι δύο μπριγάδες καλούνται να δημιουργήσουν τρία πιάτα με τα παρακάτω βασικά υλικά:

 Ορεκτικό με μύδια

 Κυρίως με κοκοράκι

 Γλυκό με χαμομήλι

Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους θα είναι 120 λεπτά και οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν τρία πρωτότυπα πιάτα και τρία πανομοιότυπα αντίγραφά τους. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, η δοκιμασία του Τοίχου φέρνει τους διαγωνιζόμενους στα όριά τους. Κάποιοι καταφέρνουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ άλλοι «λυγίζουν» στην πίεση της στιγμής και κάνουν λάθη, που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά και να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

MasterChef: «Πρέπει να αντιμετώπισουμε την προσπάθεια ως μη γενόμενη»

Ποια μπριγάδα θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10 με τη γλυκιά γεύση της νίκης, έχοντας κερδίσει έναν ακόμα πολύτιμο πόντο;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές κι αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

MasterChef: Η δοκιμασία που λατρεύουν να μισούν οι διαγωνιζόμενοι

Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες κι ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef  για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι σεφ/κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο κι επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

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