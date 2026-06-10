Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται με πολιτικό γάμο - Πού θα γίνει το πάρτι

Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος για το ευτυχές γεγονός

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Γιώτα Κηπουρού: Όσα αποκάλυψε για τον επικείμενο γάμο της/ Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Κηπουρού παντρεύεται με πολιτικό γάμο, μετά από πρόταση γάμου τα Χριστούγεννα.
  • Το γλέντι του γάμου θα γίνει στη Βουλιαγμένη με πολλούς καλεσμένους.
  • Η Γιώτα θα οργανώσει θρησκευτικό γάμο στη Σέριφο αργότερα, καθώς δεν είχε χρόνο για την οργάνωση.
  • Ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος, έχει ρίζες από τη Σέριφο και θέλουν να κάνουν κάτι μεγάλο εκεί.
  • Η Γιώτα ευχήθηκε Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο για τα γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι πλησιάζει η μέρα του γάμου της Γιώτας Κηπουρού, η οποία είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.

Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!

«Παντρεύεται το κορίτσι μας!», είπε αρχικά ο παρουσιαστής σήμερα στο «Πρωινό» και ακολούθησε θερμό χειροκρότημα από τους συνεργάτες της εκπομπής. «Να πούμε ότι θα γίνει γλέντι γάμου», πρόσθεσε. 

Χαμογελαστή η δημοσιογράφος εξήγησε πως η ίδια και ο σύντροφός της θα κάνουν πολιτικό γάμο και μετά ένα μεγάλο πάρτι με αρκετούς καλεσμένους, στη Βουλιαγμένη. Στις ερωτήσεις του παρουσιαστή, γιατί δεν κάνουν τον γάμο τους στη Σέριφο, η ίδια εξήγησε πως δεν είχε τον χρόνο να το οργανώσει στο νησί.

Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται με πολιτικό γάμο - Πού θα γίνει το πάρτι

«Γιώργο μου, όταν ξυπνάς από τις 5:30 το πρωί, όπως ξυπνάμε όλοι εδώ, και όταν η πρόταση έχει γίνει τα Χριστούγεννα, πού να προλάβω εγώ να οργανώσω γάμο στη Σέριφο; Για πες μου», είπε χαρακτηριστικά. 

Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται με πολιτικό γάμο - Πού θα γίνει το πάρτι

Αποκάλυψε ωστόσο, ότι θα κάνει τον θρησκευτικό γάμο στο νησί. «Θα γίνει στη Σέριφο ένας πολύ ωραίος γάμος, κάποια άλλη στιγμή. Του χρόνου».

 

«Ο Κωνσταντίνος κατά το ήμισυ είναι από τη Σέριφο, την αγαπάει πάρα πολύ, οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ μεγάλο, αργότερα, που θα το οργανώσουμε, όπως ακριβώς το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά επειδή αγαπιόμαστε πάρα πολύ...», πρόσθεσε.

«Πριν κλείσουμε να πω Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο μου, που σήμερα έχει γενέθλια», κατέληξε η δημοσιογράφος.

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