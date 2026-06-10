Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι πλησιάζει η μέρα του γάμου της Γιώτας Κηπουρού, η οποία είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.

«Παντρεύεται το κορίτσι μας!», είπε αρχικά ο παρουσιαστής σήμερα στο «Πρωινό» και ακολούθησε θερμό χειροκρότημα από τους συνεργάτες της εκπομπής. «Να πούμε ότι θα γίνει γλέντι γάμου», πρόσθεσε.

Χαμογελαστή η δημοσιογράφος εξήγησε πως η ίδια και ο σύντροφός της θα κάνουν πολιτικό γάμο και μετά ένα μεγάλο πάρτι με αρκετούς καλεσμένους, στη Βουλιαγμένη. Στις ερωτήσεις του παρουσιαστή, γιατί δεν κάνουν τον γάμο τους στη Σέριφο, η ίδια εξήγησε πως δεν είχε τον χρόνο να το οργανώσει στο νησί.

«Γιώργο μου, όταν ξυπνάς από τις 5:30 το πρωί, όπως ξυπνάμε όλοι εδώ, και όταν η πρόταση έχει γίνει τα Χριστούγεννα, πού να προλάβω εγώ να οργανώσω γάμο στη Σέριφο; Για πες μου», είπε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε ωστόσο, ότι θα κάνει τον θρησκευτικό γάμο στο νησί. «Θα γίνει στη Σέριφο ένας πολύ ωραίος γάμος, κάποια άλλη στιγμή. Του χρόνου».

«Ο Κωνσταντίνος κατά το ήμισυ είναι από τη Σέριφο, την αγαπάει πάρα πολύ, οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ μεγάλο, αργότερα, που θα το οργανώσουμε, όπως ακριβώς το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά επειδή αγαπιόμαστε πάρα πολύ...», πρόσθεσε.

«Πριν κλείσουμε να πω Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο μου, που σήμερα έχει γενέθλια», κατέληξε η δημοσιογράφος.