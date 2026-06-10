Σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της συζύγου του Πολωνού καθηγητή μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού θέτουν η οικογένειά της και ο συνήγορός της, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν την υπόθεση μέχρι τέλους, αμφισβητώντας ανοιχτά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κρατούμενη βρέθηκε νεκρή στο κελί της, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι είχε οδηγηθεί στην πράξη αυτή μετά από δικαστική εξέλιξη που αφορούσε την υπόθεσή της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως υποστηρίζει, δεν είχε εκδοθεί βούλευμα που να την παραπέμπει άμεσα σε δίκη ως ηθική αυτουργό στη δολοφονία του πρώην συντρόφου της, αλλά μόνο απόφαση παράτασης της προσωρινής κράτησής της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η γυναίκα δεν βρισκόταν μόνη της στο κελί, αλλά μαζί με άλλες οκτώ κρατούμενες. Παράλληλα, ο συνήγορός της διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί ύπαρξης «σημειώματος αυτοκτονίας» προς τα παιδιά της. Όπως εξήγησε, το τετράδιο που βρέθηκε περιείχε προσωπικές σημειώσεις, καταγραφές για την υπόθεσή της, στοιχεία που ήθελε να διερευνηθούν και αναφορές στην κατάσταση της υγείας της.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η εντολέας του προετοιμαζόταν εντατικά για τη δίκη της και αγωνιζόταν να αποδείξει την αλήθεια, ενώ βρισκόταν σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του. «Ήθελε να δικαστεί και να ακουστεί η πλευρά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θεωρεί οξύμωρο να αποφάσισε ξαφνικά να βάλει τέλος στη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι - όπως έγινε γνωστό - οι συγκρατούμενές της ήταν εκείνες που την εντόπισαν απαγχονισμένη στα κοινά μπάνια των φυλακών. Είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόχο από σεντόνι και πετσέτα και κρεμάστηκε.

Καθώς αναμένονται τα πορίσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, επιμένοντας ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα που δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τα πραγματικά αίτια του θανάτου της.

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