Στο έλεος της γραφειοκρατίας βρίσκονται τα δύο παιδιά που έμειναν χωρίς πατέρα και μητέρα μετά τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή και την αυτοκτονία της μητέρας τους. Ο αδελφός του δολοφονηθέντος καθηγητή απευθύνει έκκληση για την επιμέλεια των ανιψιών του.

Ο άνδρας μίλησε στο Star και όπως είπε στη δημοσιογράφο Βαλεντίνα Καραγεωργίου, ικετεύει τις Αρχές να του επιτρέψουν να αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών. Μάλιστα, έσπευσε το περασμένο Σάββατο να έρθει στη χώρα μας, μόλις πληροφορήθηκε την τραγική είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας τους μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο αδερφός του αδικοχαμένου καθηγητή αγαπά βαθιά τα ανίψια του και το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των παιδιών. Εδώ και καιρό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τα πάρει μαζί του στην Πολωνία και να τα μεγαλώσει μαζί με τη γιαγιά τους.

Πρόκειται για δύο μικρά παιδιά, τα οποία εδώ και 11 μήνες ζουν σε δομή φιλοξενίας, παρότι είναι γνωστό πόσο πιεσμένο είναι το συγκεκριμένο σύστημα.

Τα παιδιά, που διανύουν την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους, τον ρωτούν συνεχώς πότε θα μπορέσουν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν μαζί του. Εκείνος, όμως, βρίσκεται σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορεί να τους δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση.

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