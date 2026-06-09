Έκκληση του αδερφού του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των ανιψιών του

Τι ζητά μετά την αυτοκτονία της μητέρας του στις φυλακές Κορυδαλλού

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Στο έλεος της γραφειοκρατίας βρίσκονται τα δύο παιδιά που έμειναν χωρίς πατέρα και μητέρα μετά τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή και την αυτοκτονία της μητέρας τους. Ο αδελφός του δολοφονηθέντος καθηγητή απευθύνει έκκληση για την επιμέλεια των ανιψιών του. 

Αυτοκτονία Κορυδαλλός: «Είναι μια τραγωδία» - Πού βρίσκονται τα παιδιά της

Ο άνδρας μίλησε στο Star και όπως είπε στη δημοσιογράφο Βαλεντίνα Καραγεωργίου, ικετεύει τις Αρχές να του επιτρέψουν να αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών. Μάλιστα, έσπευσε το περασμένο Σάββατο να έρθει στη χώρα μας, μόλις πληροφορήθηκε την τραγική είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας τους μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. 

Αυτοκτονία κατηγορούμενης για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Ο αδερφός του αδικοχαμένου καθηγητή αγαπά βαθιά τα ανίψια του και το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των παιδιών. Εδώ και καιρό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τα πάρει μαζί του στην Πολωνία και να τα μεγαλώσει μαζί με τη γιαγιά τους. 

Πρόκειται για δύο μικρά παιδιά, τα οποία εδώ και 11 μήνες ζουν σε δομή φιλοξενίας, παρότι είναι γνωστό πόσο πιεσμένο είναι το συγκεκριμένο σύστημα.  

Πολωνός καθηγητής: H έκκληση του αδερφού για την επιμέλεια των ανιψιών του

Τα παιδιά, που διανύουν την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους, τον ρωτούν συνεχώς πότε θα μπορέσουν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν μαζί του. Εκείνος, όμως, βρίσκεται σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορεί να τους δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. 

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