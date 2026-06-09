Όσα είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των παιδιών του

Η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία χρειάστηκε 11 ολόκληρους μήνες για να επιτρέψει στον αδελφό του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών.

Ο νεαρός άνδρας ικέτευε εδώ και μήνες τις Αρχές να του επιτρέψουν να πάρει κοντά του τα δύο παιδιά. Μάλιστα, έσπευσε το περασμένο Σάββατο να έρθει στη χώρα μας, προκειμένου να σταθεί δίπλα στα ανίψια του, μόλις πληροφορήθηκε την τραγική είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας τους στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Τα παιδιά χρειάζονται εξειδικευμένες θεραπείες και ειδική ψυχολογική υποστήριξη. Με αγαπούν πολύ. Χθες, όταν μιλούσαμε, με ρωτούσαν μόνο πότε θα αρχίσουν να πακετάρουν τα πράγματά τους. Έχουν ήδη το δικό τους δωμάτιο. Ήρθαν στην Πολωνία τον Δεκέμβριο για μία εβδομάδα και δεν ήθελαν να επιστρέψουν πίσω», δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Ο αδερφός του αδικοχαμένου καθηγητή εδώ και καιρό κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα πάρει μαζί του στην Πολωνία και να τα μεγαλώσει δίπλα στη γιαγιά τους. Τελικά, τα κατάφερε να πάρει από τη δομή φιλοξενίας όπου βρίσκονται.

Τα δύο μικρά παιδιά τεπί 11 μήνες διέμεναν σε δομή φιλοξενίας.

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