Αδερφός Πολωνού καθηγητή στο Star: «Tα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη»

Κατάφερε να πάρει την επιμέλειά τους μετά από 11 μήνες

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Όσα είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των παιδιών του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε ανέλαβε την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών μετά από 11 μήνες γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  • Η μητέρα των παιδιών αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού, προκαλώντας την ανάγκη για υποστήριξη.
  • Ο αδελφός ζητούσε επίμονα να πάρει τα παιδιά κοντά του στην Πολωνία, όπου θα μεγαλώσουν με τη γιαγιά τους.
  • Τα παιδιά χρειάζονται εξειδικευμένες θεραπείες και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ επιθυμούν να μετακομίσουν.
  • Διέμεναν σε δομή φιλοξενίας για 11 μήνες πριν την ανάληψη της επιμέλειας.

Η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία χρειάστηκε 11 ολόκληρους μήνες για να επιτρέψει στον αδελφό του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών.

Έκκληση του αδερφού του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των ανιψιών του

Ο νεαρός άνδρας ικέτευε εδώ και μήνες τις Αρχές να του επιτρέψουν να πάρει κοντά του τα δύο παιδιά. Μάλιστα, έσπευσε το περασμένο Σάββατο να έρθει στη χώρα μας, προκειμένου να σταθεί δίπλα στα ανίψια του, μόλις πληροφορήθηκε την τραγική είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας τους στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Τα παιδιά χρειάζονται εξειδικευμένες θεραπείες και ειδική ψυχολογική υποστήριξη. Με αγαπούν πολύ. Χθες, όταν μιλούσαμε, με ρωτούσαν μόνο πότε θα αρχίσουν να πακετάρουν τα πράγματά τους. Έχουν ήδη το δικό τους δωμάτιο. Ήρθαν στην Πολωνία τον Δεκέμβριο για μία εβδομάδα και δεν ήθελαν να επιστρέψουν πίσω», δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου. 

Αδερφός Πολωνού καθηγητή στο Star: «Tα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη»

Ο αδερφός του αδικοχαμένου καθηγητή εδώ και καιρό κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα πάρει μαζί του στην Πολωνία και να τα μεγαλώσει δίπλα στη γιαγιά τους. Τελικά, τα κατάφερε να πάρει από τη δομή φιλοξενίας όπου βρίσκονται. 

Τα δύο μικρά παιδιά τεπί 11 μήνες διέμεναν σε δομή φιλοξενίας.

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