Ηλιάννα Ζέρβα: Το Μαγευτικό Βιντεοκλίπ Στη Φολέγανδρο

Η ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια Ηλιάννα Ζέρβα επιστρέφει δυναμικά και με μια σπουδαία υπογραφή στο βιογραφικό της, με το νέο της τραγούδι «Τρέξτε», ένα εκρηκτικό τσιφτετέλι, που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Θέμης Αδαμαντίδης, χαρίζοντας στην Ηλιάννα Ζέρβα ένα τραγούδι γεμάτο πάθος, ένταση και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα. Αποδεικνύοντας έμπρακτα, το πόσο πιστεύει τη φωνή και το ταλέντο της.

Το βιντεοκλίπ του «Τρέξτε» γυρίστηκε στη μαγευτική Φολέγανδρο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Κυκλάδων, με τα μοναδικά τοπία, τα γραφικά σοκάκια και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την οπτικοποίηση του τραγουδιού. Οι εικόνες του νησιού συνδυάζονται αρμονικά με τον δυναμισμό του κομματιού, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής υπό τη σκηνοθεσία του Danny Darlas, styling του Διονύση Πυρομάλη και grooming της Κατερίνας Σούση!

Η Ηλιάννα Ζέρβα εμφανίζεται πιο ώριμη και εντυπωσιακή από ποτέ, μεταφέροντας μέσα από την ερμηνεία και την παρουσία της όλη τη δύναμη και την ενέργεια του τραγουδιού. Το «Τρέξτε» αποτελεί μια ακόμη σημαντική δισκογραφική στιγμή στην πορεία της, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή θέση που κατακτά σταθερά στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.