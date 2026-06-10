Μαστίχα – μία απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση με πολλά οφέλη

Το λικέρ που έχει ανακηρυχθεί με διαφορά, καλύτερο σφηνάκι του καλοκαιριού

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Πρώτη Δημοσίευση: 09.06.26, 16:00
Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μαστίχα για διάφορους λόγους υγείας

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Παγωμένη μαστίχα λικέρ, το καλύτερο σφηνάκι καλοκαιριού ή το πιο απολαυστικό χωνευτικό μετά από ένα υπέροχο γεύμα ή δείπνο. Αλλά και ως υποβρύχιο μέσα σε ποτήρι με παγωμένο νερό, η μαστίχα είναι ταυτισμένη από τα παιδικά μας χρόνια με το ελληνικό καλοκαίρι!

Το ήξερες ότι το τσάι βοηθάει και στο αδυνάτισμα;

Σε ολόκληρο ωστόσο τον κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μαστίχα για διάφορους λόγους υγείας. Αν και οι μελέτες σχετικά με τα οφέλη της ήταν γενικά μικρές, φαίνεται ότι βοηθάει ως θεραπεία σε πεπτικές και στοματικές παθήσεις. Τα αντιοξειδωτικά της αποτελέσματα μπορεί επίσης να είναι ευεργετικά για καταστάσεις όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Τα παρακάτω είναι μερικές πιθανές χρήσεις και οφέλη για την υγεία της μαστίχας:

Προστασία της οδοντικής υγείας

μαστιχα

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η μαστίχα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ουλίτιδας. Μετά από 15 λεπτά, οι άνθρωποι που μασούσαν την μαστίχα είχαν χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων βακτηρίων στο στόμα τους. Τα επίπεδα βακτηρίων ήταν ακόμη χαμηλότερα μετά από 135 λεπτά.

Μια άλλη μελέτη σε 20 φοιτητές οδοντιατρικής διαπίστωσε ότι όσοι μασούσαν μαστίχα είχαν χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων βακτηρίων στο στόμα τους. Αυτά τα βακτήρια μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένεια πλάκας και ούλων.

Μείωση του στομαχικού πόνου και της καούρας

μαστιχα

Η μαστίχα μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα πεπτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που χρησιμοποίησαν μαστίχες είχαν βελτίωση σε ορισμένους τύπους δυσπεψίας και πόνο στο στομάχι. Είχαν λιγότερο πόνο στο στομάχι γενικά και λιγότερο πόνο στο στομάχι από άγχος. Ανέφεραν επίσης λιγότερη καούρα.

Οι άνθρωποι στη μελέτη πήραν 350 χιλιοστόγραμμα (mg) μαστίχας τρεις φορές την ημέρα.

Δείτε αναλυτικά τα οφέλη της μαστίχας, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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