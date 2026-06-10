Νομικού: «Η τρυφερή ανάρτηση και φωτογραφία για την επέτειο του γάμου της»

«3.285 μέρες η γυναίκα σου» έγραψε χαρακτηριστικά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Δούκισσα Νομικού για τα παιδιά της σε προηγούμενή της συνέντευξη/

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Σαν σήμερα πριν από εννέα χρόνια η Δούκισσα Νομικού παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Δημήτρη Θεοδωρίδη σε μία λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο.

Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!


Η παρουσιάστρια είπε να μοιραστεί τα συναισθήματα που νιώθει κάθε 10 Ιουνίου και έτσι δημοσίευσε στο Instagram  μία φωτογραφία από το γάμο της στην οποία είναι αγκαλιά με τον επιχειρηματία σύζυγό της.

Δούκισσα Νομικού και Δημήτρης Θεοδωρίδης/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Δούκισσα Νομικού και Δημήτρης Θεοδωρίδης/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος


Η Δούκισσα λάμπει από ευτυχία ενώ στη λεζάντα γράφει:«3.285 μέρες η γυναίκα σου.Για πάντα το κορίτσι σου. ❤️ Μαζί και συνεχίζουμε... Σε λατρεύω!»

 

 


Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιούλιο του 2014 στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Επειδή το νησί των Ανέμων ήταν η αφορμή για να γνωριστεί το ζευγάρι, 10 Ιουνίου το 2017 επέλεξε να παντρευτεί στον Ορνό στη Μύκονο στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο βρίσκεται στην εξοχική κατοικία της οικογένειας του γαμπρού.

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει


Η Δούκισσα έλαμπε μέσα στο κατάλευκο νυφικό της το οποίο ήταν σχεδιασμένο από τη διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη.


Σήμερα η Δούκισσα και ο Δημήτρης έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: Toν 8χρονο Σάββα και την 6χρονη Αναστασία.


 

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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