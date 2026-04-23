Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα – Η φωτογραφία από το δωμάτιο

Μια ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου η Κατερίνα Δαλάκα, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για μια προσωπική περιπέτεια υγείας που φαίνεται πως αντιμετώπισε τις τελευταίες ώρες.

Η γνωστή αθλήτρια δημοσίευσε φωτογραφία από το κρεβάτι της νοσηλείας της, θέλοντας να δώσει η ίδια μια πρώτη εικόνα για την κατάστασή της.

Στο σύντομο μήνυμά της, η Κατερίνα Δαλάκα έγραψε: «Όλα πήγαν καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όλους», καθησυχάζοντας τους followers της και αφήνοντας να εννοηθεί πως όλα κύλησαν ομαλά, πιθανότατα μετά από χειρουργική επέμβαση, μιας και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στα social media, με πολλούς φίλους και θαυμαστές να της στέλνουν μηνύματα στήριξης και ευχές για ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον τους.

Τα τελευταία χρόνια, η Κατερίνα Δαλάκα έχει αφήσει πίσω της την έντονη ζωή της Αθήνας και έχει επιστρέψει στην Κατερίνη, όπου απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.

Παράλληλα, διανύει μια πολύ ευχάριστη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι σε σχέση με τον Θέμη Αμβροσιάδη.

Το ζευγάρι δείχνει ιδιαίτερα δεμένο, με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια που συχνά μοιράζονται μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας μια πιο χαλαρή και χαρούμενη πλευρά της καθημερινότητάς τους.