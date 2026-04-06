Κατερίνα Δαλάκα - Θέμης Αμβροσιάδης: Κυριακάτικη απόδραση στη φύση

Μια κυριακάτικη απόδραση στην εξοχή πραγματοποίησαν η Κατερίνα Δαλάκα και ο Θέμης Αμβροσιάδης.

Με ταιριαστά outfits, το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε χαλαρές βόλτες στη φύση, ενώ δεν έλειψαν τα stories και τα κοινά ενσταντανέ στο Instagram. Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που μοιράστηκε η πρώην παίκτρια του Survivor, τους βλέπουμε να ποζάρουν με φόντο το καταπράσινο τοπίο, επιλέγοντας για την περίσταση sporty chic ρούχα.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Δαλάκα

Η εν λόγω φωτογραφία τράβηξε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι χάρηκαν με τη χαρά της και το έδειξαν μέσα από τα likes και τις αντιδράσεις τους κάτω από την ανάρτησή της.

Η Κατερίνα Δαλάκα ασχολείται εδώ και χρόνια με τον στίβο, συμμετέχοντας σε πρωταθλήματα και μετρώντας διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Και ο σύντροφός της, όμως, δεν πάει πίσω, αφού λατρεύει τη γυμναστική και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Η επιτυχημένη αθλήτρια και ο γνωστός επιχειρηματίας ανακαλύπτουν διαρκώς κοινά ενδιαφέροντα, καταφέρνοντας να περνούν ποιοτικό χρόνο ο ένας με τον άλλον.

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο, η Κατερίνα Δαλάκα βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Θέμη Αμβροσιάδη, ο οποίος διατηρεί μια μεγάλη επιχείρηση και έχει τον τίτλο του «πρίγκιπα του κοτόπουλου».

Η Κατερίνα Δαλάκα γνώρισε τον αγαπημένο της, Θέμη, στον τόπο καταγωγής της, την Κατερίνη. Το πρώτο διάστημα κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πλέον μοιράζονται δημόσια την ευτυχία τους!