Άγιος Δημήτριος: Το θύμα πάλεψε με τον δολοφόνο του

Σοκ στην Ελληνική αστυνομία και στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός νεαρού χθες (23/4) βράδυ, ο οποίος είναι γιος ανώτατου αξιωματικού. Το περιστατικό έγινε σε πάρκο της περιοχής και το θύμα δέχτηκε μια μαχαιριά στην καρδιά. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Άγιος Δημήτριος: Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει το ύψος του δράστη

Τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν ότι το χτύπημα με μαχαίρι προήλθε από άτομο περίπου ίδιου ύψους με τον 27χρονο. Επίσης, εκτός από τη μαχαιριά στην καρδιά, το θύμα φέρει κι άλλα χτυπήματα, άρα φαίνεται πως προηγήθηκε μάχη.

Άγιος Δημήτριος: Κλήσεις και μηνύματα θα οδηγήσουν πρόσωπα στο ανθρωποκτονιών

Ο νεαρός είχε τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας και, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, θα το ανοίξουν οι αρχές. Μηνύματα και τελευταίες κλήσεις θα είναι αυτά που θα οδηγήσουν πρόσωπα στον 11ο όροφο της Ασφάλειας Αττικής προκειμένου να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης.

Άγιος Δημήτριος: Με σημείο «μηδέν» το πάρκο αναζητούν εικόνα του δράστη

Με σημείο μηδέν το πάρκο, ανοίγουν τις έρευνες ώστε να βρουν κάποιο καρέ που να δείχνει τον δράστη είτε όταν πλησιάζει, είτε όταν φεύγει από το πάρκο των 72 στρεμμάτων.

Η στάση που έκανε στο πάρκο, είναι ενδιάμεση, καθώς θα πήγαινε για φαγητό με έναν φίλο του. Ίσως να είχε ένα ραντεβού με κάποιον. Να πάρει, να δώσει; Δεν ξέρουν αλλά πρέπει να το ερευνήσουν και αυτό θα γίνει μιλώντας με πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.