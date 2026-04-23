Cash or Trash: Το αντικείμενο που έφερε στους αγοραστές, αναμνήσεις

Στο Cash or Trash της Πέμπτης η Μαρία από τις Αχαρνές προσπάθησε να πουλήσει ‘ένα σπάνιο αντικείμενο που βρήκε στο πατάρι του μαγαζιού της μαμάς της.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αμέσως αναγνώρισε το τι είδους αντικείμενο είναι λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι «Εργαλείο για στριφώματα».

Η γυναίκα φοράει το φόρεμα και αυτό το εργαλείο πετάει την πούδρα εκεί που θέλει η γυναίκα να το κοντύνει και έτσι η μοδίστρα ξέρει πού να κόψει το φόρεμα.

«Καθάριζα το πατάρι της μαμάς μου. Λογικά θα της το έδωσε η γιαγιά μου που είναι μοδίστρα» ανέφερε η διαγωνιζόμενη.

Η Μαρία

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως το αντικείμενο που είναι δυσεύρετο έχει πλέον μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα αφού πρακτικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οπότε ανέφερε πως αξίζει 60 ευρώ. Το αντικείμενο της Μαρίας φέρνει αναμνήσεις στους αγοραστές! Κατάφερε όμως να το πουλήσει; Κι αν ναι με τιμή άνω των 60 ευρώ ή πιο χαμηλά;

Δείτε το Cash or Trash