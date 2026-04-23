Kόβει 20.000 πτήσεις η Lufthansa - Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα

Η απόφαση της Lufthansa να προχωρήσει σε περικοπή περίπου 20.000 πτήσεων προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή αεροπορική αγορά, ωστόσο, σύμφωνα με τουριστικούς φορείς, το μέτρο δεν επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του τουρισμού, οι περικοπές αφορούν κυρίως πτήσεις εσωτερικού στη Γερμανία και μικρές αποστάσεις που χαρακτηρίζονται ως κοστοβόρες για την εταιρεία. Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των εξόδων, σε μια περίοδο όπου το κόστος καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν πλήττεται άμεσα, η εξέλιξη δημιουργεί ανησυχία στο κοινό και στους επαγγελματίες του κλάδου. Πολλοί εκτιμούν ότι η κίνηση της Lufthansa ενδέχεται να αποτελέσει προάγγελο ευρύτερων περικοπών και από άλλες αεροπορικές εταιρείες, εάν συνεχιστεί η πίεση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ήδη, οι πρώτες 120 ακυρώσεις πτήσεων έχουν τεθεί σε ισχύ από την προηγούμενη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου.

Το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, από όπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομαλοποίηση της τροφοδοσίας καυσίμων. Παράγοντες του κλάδου εκφράζουν την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα βελτίωση της κατάστασης, καθώς η επάρκεια και το κόστος των καυσίμων παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη σταθερότητα των αερομεταφορών.