Ηχηρό καμπανάκι κινδύνου κατάρρευσης και του Τουρισμού στην Ευρώπη έκρουσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποιώντας ότι τα καύσιμα των αεροπλάνων επαρκούν για ακόμα έξι εβδομάδες.

Η προειδοποίηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς ήδη καταγράφονται μειωμένες κρατήσεις για την καλοκαιρινή σεζόν, με φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Τελειώνουν τα αεροπορικά καύσιμα - Επάρκεια για 6 εβδομάδες

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας International Energy Agency, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση περαιτέρω ενεργειακής κρίσης και διακοπής κρίσιμων ροών, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων για τις αερομεταφορές.

Όπως ανέφερε, σε ένα τέτοιο σενάριο ενδέχεται να σημειωθούν ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων, με άμεσες επιπτώσεις στο παγκόσμιο αεροπορικό δίκτυο.

Ήδη, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η KLM και η Lufthansa προχωρούν σε περικοπές δρομολογίων λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων.

Αγωνία για τον ελληνικό τουρισμό

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στην Ελλάδα, όπου ο τουριστικός κλάδος στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία, με τους επαγγελματίες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, ενδεχόμενες περικοπές πτήσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συνδεσιμότητα της χώρας με βασικές αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, μέλος Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με πίστωση για τα καύσιμα, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις στην αγορά, εφόσον αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές ή περιοριστεί η διαθεσιμότητα.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, τονίζοντας ότι η φετινή σεζόν είχε ήδη επενδυθεί σημαντικά, ενώ οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της.

Όπως επισημαίνουν τουριστικοί πράκτορες, τυχόν προβλήματα στη διαθεσιμότητα πτήσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Μειωμένες κρατήσεις έως και 35% - «Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες»

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, οι αεροπορικές κρατήσεις από μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία εμφανίζονται μειωμένες έως και 35%.

Την ίδια ώρα, εκφράζεται ανησυχία ότι οι επιπτώσεις μπορεί να ενταθούν εφόσον προχωρήσουν περικοπές δρομολογίων.

Παράγοντες του τουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη και η Σάμος, κάνουν λόγο για περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της σεζόν.

