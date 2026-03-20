Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Ισπανία θα προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα, από 21% σε 10%, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κύματος ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός SER, επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση Σάντσεθ σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες. Υπολογίζεται ότι αυτή η κίνηση θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μαδρίτη θα προχωρήσει και στην αναστολή του φόρου 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Νewpost.gr