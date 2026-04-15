«Φωτιά» τα καύσιμα - Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

O υψηλότερος πληθωρισμός μετά τον Μάρτιο του 2023!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φτάνει το 3,9%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών.
  • Οι αυξήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν σημαντικά τον πληθωρισμό, με πιθανή μείωση 1 μονάδας αν δεν υπήρχαν αυτές οι ανατιμήσεις.
  • Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται σε βασικά είδη διατροφής όπως κρέατα, φρούτα, λαχανικά, καφές και γαλακτοκομικά.
  • Η αύξηση των καυσίμων επηρεάζει και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενδεχομένως να πλήξει την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού.

Tα στοιχεία του πληθωρισμού για τη χώρα μας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία και στα τρόφιμα και στην ενέργεια.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Παππούς στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο πληθωρισμός αγγίζει το 3,9%, ποσοστό που δεν έχουμε δει εδώ και τρία χρόνια, όταν βιώναμε ακόμα τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πρόωρος πληθωριστικός πυρετός, δεν οφείλεται μόνο στο «ράλι» των καυσίμων, καθώς καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Οι τιμές στα κρέατα, τα φρούτα, τα λαχανικά. τον καφέ, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, έχουν πάρει «φωτιά».  

Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών

Σε αυτές τις ανατιμήσεις έρχονται να προστεθούν οι πολεμικές αυξήσεις στη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Μάλιστα, αν δεν είχαμε αυτές τις αυξήσεις, ο πληθωρισμός θα ήταν περίπου 1 μονάδα μικρότερος.  

Πληθωρισμός: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί και η μεγάλη επιβάρυνση στα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς είναι πιθανόν να επηρεάσει τις κρατήσεις και την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. 

