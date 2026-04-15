«Φωτιά» τα καύσιμα - Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

Tα στοιχεία του πληθωρισμού για τη χώρα μας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία και στα τρόφιμα και στην ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Παππούς στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο πληθωρισμός αγγίζει το 3,9%, ποσοστό που δεν έχουμε δει εδώ και τρία χρόνια, όταν βιώναμε ακόμα τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πρόωρος πληθωριστικός πυρετός, δεν οφείλεται μόνο στο «ράλι» των καυσίμων, καθώς καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Οι τιμές στα κρέατα, τα φρούτα, τα λαχανικά. τον καφέ, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, έχουν πάρει «φωτιά».

Σε αυτές τις ανατιμήσεις έρχονται να προστεθούν οι πολεμικές αυξήσεις στη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Μάλιστα, αν δεν είχαμε αυτές τις αυξήσεις, ο πληθωρισμός θα ήταν περίπου 1 μονάδα μικρότερος.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί και η μεγάλη επιβάρυνση στα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς είναι πιθανόν να επηρεάσει τις κρατήσεις και την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού.

