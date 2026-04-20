Προβλήματα στις πτήσεις: «Καθηλώνουν» αεροπλάνα λόγω κόστους

Οι επιβάτες αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένη ταλαιπωρία το επόμενο διάστημα, καθώς οι αερομεταφορείς παγκοσμίως προχωρούν σε εκτεταμένες περικοπές δρομολογίων και καθηλώσεις αεροσκαφών, υπό το βάρος της εκρηκτικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων.

Η KLM αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ανακοινώνοντας την ακύρωση 80 πτήσεων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για τον επόμενο μήνα. Η κίνηση αυτή την ευθυγραμμίζει με μεγάλους διεθνείς αερομεταφορείς, όπως η United Airlines, η Lufthansa και η Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν ήδη περιορίσει τη δραστηριότητά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr