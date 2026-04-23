Νέοι κανόνες για τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν στην EE

Πόσα ζώα επιτρέπονται ανά όχημα

23.04.26 , 19:33 Νέοι κανόνες για τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν στην EE
Πηγή: φωτογραφία pexels.com
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επικαιροποιήθηκαν οι κανόνες της ΕΕ για τις μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την υγεία τους.
  • Απαιτείται εμβολιασμός κατά της λύσσας και έγκυρο ευρωπαϊκό διαβατήριο για τα ζώα που ταξιδεύουν στην ΕΕ.
  • Επιτρέπονται έως πέντε ζώα συντροφιάς ανά όχημα και καθορίζονται διαδικασίες για την επιστροφή τους σε περίπτωση άρνησης εισόδου.
  • Αυστηροποιούνται οι απαιτήσεις ταυτοποίησης με συγκεκριμένα στοιχεία στα έγγραφα.
  • Νέες απαιτήσεις τίθενται σε ισχύ σταδιακά, με τα νέα πιστοποιητικά υγείας από 1/10/2026 και τις ταυτότητες από 1/1/2028.


Σήμερα επικαιροποιήθηκαν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η υγεία των ζώων συντροφιάς με την ενσωμάτωσή τους στο νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων. Η επικαιροποίηση αυτή θα βοηθήσει επίσης τους ιδιοκτήτες και τις ιδιοκτήτριες ζώων συντροφιάς, αλλά και τις εθνικές αρχές, στην εφαρμογή των κανόνων, αποσαφηνίζοντας τους κανόνες και αξιοποιώντας τα διδάγματα από την πρακτική εμπειρία εφαρμογής των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες συντροφιάς μπορούν να ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες και τις ιδιοκτήτριές τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή στην ΕΕ από τρίτη χώρα, εφόσον πληρούν ορισμένες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, τα ζώα συντροφιάς πρέπει είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας και, όταν ταξιδεύουν από χώρα εκτός ΕΕ, να έχουν κάνει τεστ αντισωμάτων κατά της λύσσας. 

Επίσης, οι ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτριες πρέπει να φροντίζουν τα ζώα συντροφιάς τους να διαθέτουν έγκυρο ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώων συντροφιάς όταν ταξιδεύουν από χώρα της ΕΕ ή τη Βόρεια Ιρλανδία σε άλλη χώρα της ΕΕ ή στη Βόρεια Ιρλανδία και, εάν ταξιδεύουν από χώρα εκτός ΕΕ, να διαθέτουν σε ισχύ ενωσιακό πιστοποιητικό υγείας των ζώων. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες διευκρινίζουν ότι επιτρέπονται κατά μέγιστο πέντε ζώα συντροφιάς ανά όχημα, εξηγούν τους όρους που πρέπει να πληρούνται κατά τη διαμετακόμιση ζώων συντροφιάς μέσω της ΕΕ από μία τρίτη χώρα σε άλλη, και περιγράφουν τις διαδικασίες σε περίπτωση άρνησης εισόδου ενός ζώου συντροφιάς από τρίτη χώρα και επιστροφής του στην ΕΕ.

Επίσης, οι επικαιροποιημένοι κανόνες αυστηροποιούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες ορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ο κωδικός της χώρας καταγωγής του ζώου συντροφιάς. Οι περισσότερες από τις νέες απαιτήσεις τίθενται σε ισχύ ήδη από σήμερα, ενώ ορισμένες αλλαγές θα αρχίσουν να ισχύουν σταδιακά. Για παράδειγμα, τα νέα πιστοποιητικά υγείας των ζώων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ οι νέες απαιτήσεις για τις ταυτότητες και τα επικαιροποιημένα διαβατήρια θα καταστούν υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2028.
 

