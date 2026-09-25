Τα ατυχήματα που προκαλούνται από ζώα δεν είναι πολύ συχνά, ωστόσο μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή να δημιουργήσουν φοβίες στα παιδιά. Η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη συμπεριφορά βοηθούν σημαντικά στην πρόληψή τους. Είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν ότι τα ζώα έχουν ανάγκες, συναισθήματα και φυσικά ένστικτα που πρέπει να σεβόμαστε.

Βασικοί κανόνες για όλα τα ζώα

• Πρώτα ρωτάμε, μετά χαϊδεύουμε. Δεν πλησιάζουμε ποτέ ένα ζώο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει σε έναν ξένο.

• Δεν πλησιάζουμε άγνωστα ζώα χωρίς να είναι μαζί μας ενήλικας, ώστε να υπάρχει κάποιος που θα εκτιμήσει σωστά την κατάσταση.

• Κινούμαστε ήρεμα και μιλάμε χαμηλόφωνα. Το τρέξιμο, οι φωνές και οι απότομες κινήσεις μπορούν να φοβίσουν ένα ζώο και να προκαλέσουν αμυντική αντίδραση.

• Δεν ενοχλούμε ένα ζώο που τρώει, κοιμάται ή φροντίζει τα μικρά του, γιατί σε αυτές τις στιγμές είναι πιο πιθανό να αντιδράσει με φόβο ή επιθετικότητα.

• Κάθε ζώο μπορεί να δαγκώσει ή να γρατζουνίσει, ακόμα και το πιο αγαπημένο κατοικίδιο, αν πονέσει, φοβηθεί ή αιφνιδιαστεί. Η εμπιστοσύνη δεν αναιρεί την προσοχή.



Ανάλογα με το ζώο

• Σκύλοι και γάτες: αφήνουμε το ζώο να μας μυρίσει πρώτο και αποφεύγουμε το σφιχτό αγκάλιασμα, που πολλά ζώα το βιώνουν ως περιορισμό και όχι ως αγάπη.

• Επιλογή κατοικίδιου ανάλογα με την ηλικία του παιδιού: οι σκύλοι είναι συνήθως πιο ανεκτικοί από τις γάτες, ενώ οι μικρόσωμες («toy») φυλές είναι ντελικάτες και νευρικές και ταιριάζουν καλύτερα σε παιδιά πάνω από 8 ετών, που μπορούν να ελέγξουν την κίνηση και το παιχνίδι τους.

• Τα άγρια ζώα δεν είναι κατοικίδια. Δεν προσαρμόζονται ποτέ πλήρως στο περιβάλλον του σπιτιού, δεν εξοικειώνονται εύκολα με τους ανθρώπους και μπορεί να έχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις.

• Αν έρθει νέο μωρό στην οικογένεια, ο σκύλος μπορεί να ζηλέψει την αλλαγή στην προσοχή που του δίνεται. Χρειάζεται προσεκτικός και σταδιακός χειρισμός.

• Αγροτικά ζώα (άλογα, αγελάδες, κατσίκες): δεν στεκόμαστε ποτέ πίσω τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας κλωτσήσουν χωρίς προειδοποίηση.

• Άγρια ζώα: ποτέ δεν τα πλησιάζουμε ή τα ταΐζουμε, ακόμα κι αν φαίνονται φιλικά ή εξοικειωμένα με τον άνθρωπο.

• Έντομα και ερπετά: δεν τα πιάνουμε και δεν τα ενοχλούμε, καθώς πολλά αντιδρούν επιθετικά όταν αισθανθούν ότι απειλούνται.





Πρακτικές ιδέες για γονείς

• Παίζουμε ρόλους με λούτρινα ζωάκια, εξηγώντας ότι «ζητάω άδεια πριν χαϊδέψω».

• Διαβάζουμε παιδικά βιβλία με θέμα τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα, ώστε το παιδί να μαθαίνει μέσα από ιστορίες.

• Σε εκδρομές ή επισκέψεις σε αγροκτήματα, ενθαρρύνουμε την παρατήρηση από απόσταση αντί για άμεση επαφή.

• Επαινούμε το παιδί όταν δείχνει σεβασμό και ηρεμία απέναντι σε ένα ζώο, ώστε να ενισχυθεί η σωστή συμπεριφορά.

• Δίνουμε το παράδειγμα. Το παιδί μιμείται τον τρόπο με τον οποίο εμείς πλησιάζουμε και χειριζόμαστε ένα ζώο.

• Εξηγούμε ότι «όχι» σημαίνει όχι, ακόμα κι αν το ζώο φαίνεται να μην αντιδρά αμέσως, ώστε το παιδί να μην επαναλαμβάνει μια ενοχλητική κίνηση.

• Μαθαίνουμε στο παιδί να αναγνωρίζει σημάδια άγχους σε ένα ζώο, όπως ο σκύλος που γρυλίζει, σηκώνει την τρίχα ή κρύβεται.

• Εξηγούμε τι πρέπει να κάνει αν ένα ζώο το πλησιάσει απειλητικά: να σταθεί ακίνητο, χωρίς να ουρλιάξει ή να τρέξει, ώστε να μη μοιάζει με απειλή ή κίνδυνο που πρέπει να αποφύγει.

• Πλένουμε πάντα τα χέρια μετά από επαφή με ζώο, για λόγους υγιεινής.

• Δεν αφήνουμε μικρά παιδιά μόνα με κατοικίδια, ακόμα και «καλόβολα», γιατί η εποπτεία ενός ενήλικα κάνει τη διαφορά σε μια ξαφνική αντίδραση.

• Δείχνουμε πώς να κρατάμε σωστά ένα μικρό ζώο, όπως ένα κουνέλι ή γατάκι, χωρίς να το πιέζουμε ή να το αφήνουμε να πέσει.

• Εξηγούμε ότι τα ζώα δεν είναι παιχνίδια. Δεν τα τραβάμε από την ουρά, τα αυτιά ή τα πόδια, γιατί αυτό προκαλεί πόνο και φόβο.

• Μιλάμε για το πώς αντιδρούμε σε ένα δάγκωμα ή γρατζουνιά: ενημερώνουμε αμέσως έναν ενήλικα, χωρίς να το κρύβουμε από φόβο μήπως μας μαλώσουν.

• Σε βόλτα με σκύλο, μαθαίνουμε στο παιδί να μην τρέχει ξαφνικά μπροστά ή πίσω από το ζώο, ώστε να μην το αιφνιδιάσει.

• Χρησιμοποιούμε πραγματικές στιγμές, όπως μια βόλτα στο πάρκο, για να εξηγήσουμε στην πράξη τους κανόνες αυτούς.

Στη φύση και την εξοχή

• Αν συναντήσουμε άγριο ζώο, δεν πανικοβαλλόμαστε, δεν φωνάζουμε και δεν του επιτιθέμαστε. Απομακρυνόμαστε με ηρεμία, αφού το πιθανότερο είναι ότι το ζώο δεν θα μας ενοχλήσει.

• Στην εξοχή, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής, ώστε να ξέρουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε.

• Δεν βάζουμε τα χέρια κάτω από πέτρες ή σε χαραμάδες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί εκεί φωλιάζουν συχνά έντομα και ερπετά.

• Αποφεύγουμε να περπατάμε ανάμεσα σε ψηλά χόρτα το καλοκαίρι. Αν χρειαστεί, κάνουμε θόρυβο μπροστά μας με ένα ξύλο για να απομακρύνουμε τυχόν ζώα.

• Δεν ενοχλούμε ποτέ μελίσσια. Μέλισσες και σφήκες, όταν αισθανθούν ότι απειλούνται, μπορούν να επιτεθούν σαν σμήνος και να προκαλέσουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

• Μαθαίνουμε ποια ψάρια είναι δηλητηριώδια ή επικίνδυνα και εξηγούμε στα παιδιά να μην τα αγγίζουν αν τα ψαρέψει κάποιος.

• Δεν κολυμπάμε όταν υπάρχουν πολλές μέδουσες στη θάλασσα, καθώς κάποιες μπορεί να προκαλέσουν ενοχλητικό ή επικίνδυνο τσίμπημα.



Ο σεβασμός στα ζώα δεν είναι μόνο κανόνας ασφάλειας. Διδάσκει ενσυναίσθηση, υπομονή και προσοχή, αξίες που θα συνοδεύουν το παιδί για μια ζωή.

Λίγα λόγια για το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 72.245 παιδιά και 3.658 εκπαιδευτικοί και γονείς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο στο 210 6741 933 ή στο info@pedtrauma.gr.

