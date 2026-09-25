Βόλος: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά ασθενούς

Ένα σοβαρό περιστατικό στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου ερευνά η διοίκηση, καθώς φέρεται να ξεχάστηκε χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά γυναίκας μετά από επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, η ηλικιωμένη επέστρεψε στο σπίτι της, όμως κατά την ανάρρωσή της παρουσίασε έντονους πόνους. Μετά από νέο κύκλο εξετάσεων και μαγνητική εντοπίστηκε το αντικείμενο στην κοιλιακή της χώρα.

Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεσή του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, ενώ η ασθενής φέρεται να ανέκαμψε γρήγορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

Η διοίκηση του «Αχιλλοπουλείου» διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και τυχόν υπηρεσιακές ευθύνες.