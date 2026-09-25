Βόλος: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά ασθενούς

Υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 13:19 Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
25.09.26 , 13:14 Κατερίνα Φραγκάκη: «Δέχομαι απειλές μαζί με τον σύζυγό μου»
25.09.26 , 13:02 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
25.09.26 , 13:00 Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής «Το Ροκ το Ελληνικό» , στο Θέατρο Άλσος
25.09.26 , 12:48 Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
25.09.26 , 12:47 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος
25.09.26 , 12:36 Χημικά φυτοφαρμάκων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού
25.09.26 , 12:33 Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
25.09.26 , 12:27 Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;
25.09.26 , 12:24 Συνταγή cinnamon roll: Ετοιμαστείτε για γλυκό και γευστικό Σαββατοκύριακο
25.09.26 , 12:19 Η Suzuki στην AUTO ATHINA
25.09.26 , 12:14 Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ρομαντικό δείπνο στο Κολωνάκι
25.09.26 , 12:08 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
25.09.26 , 12:02 Μελίνα Ασλανίδου: «Θρηνούμε όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»
25.09.26 , 12:00 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση κι υπνωτισμό»
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Αγρίνιο: 13χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ΄εξακολούθηση
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Στέλιος Στεφάνου)
Βίντεο Ant1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου χειρουργικό εργαλείο ξεχάστηκε στην κοιλιά ασθενούς.
  • Η ηλικιωμένη παρουσίασε πόνους μετά την επέμβαση και εντοπίστηκε το εργαλείο μέσω μαγνητικής.
  • Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση του εργαλείου, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.
  • Η ασθενής ανέρρωσε γρήγορα και δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου.
  • Η διοίκηση διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Ένα σοβαρό περιστατικό στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου ερευνά η διοίκηση, καθώς φέρεται να ξεχάστηκε χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά γυναίκας μετά από επέμβαση. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, η ηλικιωμένη επέστρεψε στο σπίτι της, όμως κατά την ανάρρωσή της παρουσίασε έντονους πόνους. Μετά από νέο κύκλο εξετάσεων και μαγνητική εντοπίστηκε το αντικείμενο στην κοιλιακή της χώρα. 

Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεσή του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, ενώ η ασθενής φέρεται να ανέκαμψε γρήγορα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου. 

Η διοίκηση του «Αχιλλοπουλείου» διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και τυχόν υπηρεσιακές ευθύνες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
 |
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Οικογένειά Του Έτρεχε Να Τον Σώσει
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Πλάκα: Βίντεο Ντοκουμέντο Από Την Έκρηξη
Ελλαδα
Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
Γιώργος Μαζωνάκης: Καταγγελία για 12.000 ευρώ και υπνωτισμό
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση κι υπνωτισμό»
Αγρίνιο: 13χρονος Συνελήφθη Για Βιασμό Κατ΄Εξακολούθηση
Ελλαδα
Αγρίνιο: 13χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ΄εξακολούθηση
Πλάκα: Αναζητούν Πέντε Άτομα Μετά Την Έκρηξη
Ελλαδα
Έκρηξη Πλάκα: Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα
Fake News
Ελλαδα
Οι επιπτώσεις των fake news στη ζωή μας, τι να προσέχουμε στο internet
Μύκονος: Φωτιά Σε πλοίο Με 29 Επιβαίνοντες
Ελλαδα
Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η Μέθη, Οι Ουσίες Και Η Κοινή Γραμμή
Ελλαδα
Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η μέθη, οι ουσίες και η «κοινή γραμμή»
Έκρηξη Στο Κέντρο: Κατέρρευσε Κτίριο στην Πλάκα
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Επικαιροτητα
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top