Γκρίζα σύννεφα φαίνεται πως έχουν πυκνώσει πάνω από τη σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, με τις φήμες να κάνουν λόγο για οριστικό χωρισμό!
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Το θέμα σχολιάστηκε το πρωί της Παρασκευής (25/09) στο Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να προβαίνει σε αποκαλύψεις. Με αφορμή τη συζήτηση για τα τηλεοπτικά και παρασκηνιακά δρώμενα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο «μικρόβιο» των χωρισμών που φαίνεται να έχει χτυπήσει την εγχώρια showbiz:
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«Υπήρξαν διάφορες φήμες που τους ήθελαν με τον Χρήστο Μάστορα χωριστά το καλοκαίρι» σημείωσε αρχικά.
Αν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή έσπευσε να θυμίσει πως το ζευγάρι ήταν μαζί στην Πάρο και κατάφερε να ξεπεράσει μια μικρή παρεξήγηση, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέμεινε στο ρεπορτάζ της, αποκαλύπτοντας πως τα πράγματα δεν πήγαν καλά στη συνέχεια:
«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστώ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Υπήρχε όντως μια κρίση το καλοκαίρι, προσπάθησαν, αλλά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Η Γαρυφαλλιά έχει ήδη αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της κι έχει βρει νέο σπίτι μόνη της».
Μένει να φανεί αν το λαμπερό ζευγάρι θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις φήμες που το θέλουν να ακολουθεί πλέον χωριστούς δρόμους!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.