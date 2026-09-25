Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»

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Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πως έχουν χωρίσει οριστικά.
  • Φήμες για χωρισμό κυκλοφορούν από το καλοκαίρι, παρά την πρόσφατη επανασύνδεση στην Πάρο.
  • Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου επιβεβαίωσε την κρίση στη σχέση τους και την αλλαγή στη ζωή της Καληφώνη.
  • Η Γαρυφαλλιά έχει ήδη βρει νέο σπίτι και προχωρά σε νέα κεφάλαια στη ζωή της.
  • Αναμένονται επίσημες δηλώσεις από το ζευγάρι για την κατάσταση της σχέσης τους.

Γκρίζα σύννεφα φαίνεται πως έχουν πυκνώσει πάνω από τη σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, με τις φήμες να κάνουν λόγο για οριστικό χωρισμό!

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Το θέμα σχολιάστηκε το πρωί της Παρασκευής (25/09) στο Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να προβαίνει σε αποκαλύψεις. Με αφορμή τη συζήτηση για τα τηλεοπτικά και παρασκηνιακά δρώμενα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο «μικρόβιο» των χωρισμών που φαίνεται να έχει χτυπήσει την εγχώρια showbiz:

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Φουντώνουν» οι φήμες για οριστικό χωρισμό του ζευγαριού

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Φουντώνουν» οι φήμες για οριστικό χωρισμό του ζευγαριού

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Tης τραγούδησε ο Χρ. Μάστορας

«Υπήρξαν διάφορες φήμες που τους ήθελαν με τον Χρήστο Μάστορα χωριστά το καλοκαίρι» σημείωσε αρχικά.

Αν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή έσπευσε να θυμίσει πως το ζευγάρι ήταν μαζί στην Πάρο και κατάφερε να ξεπεράσει μια μικρή παρεξήγηση, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέμεινε στο ρεπορτάζ της, αποκαλύπτοντας πως τα πράγματα δεν πήγαν καλά στη συνέχεια:

«Βόμβα» για το μέλλον της σχέσης του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

«Βόμβα» για το μέλλον της σχέσης του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστώ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Υπήρχε όντως μια κρίση το καλοκαίρι, προσπάθησαν, αλλά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Η Γαρυφαλλιά έχει ήδη αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της κι έχει βρει νέο σπίτι μόνη της».

Μένει να φανεί αν το λαμπερό ζευγάρι θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις φήμες που το θέλουν να ακολουθεί πλέον χωριστούς δρόμους!

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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