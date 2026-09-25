Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 2025, για τη συμμετοχή των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών – μελών στα κοινωνικά δίκτυα:

• 40% των ερωτηθέντων πληροφορείται για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, από τα κοινωνικά δίκτυα. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 56%.

• 82% των ερωτηθέντων λαμβάνουν την αντίστοιχη πληροφόρηση, από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 67%.

• 46% των ερωτηθέντων θέλουν να λαμβάνουν πληροφόρηση σε εικόνες, με μικρά κείμενα, 41% με σύντομα βίντεο (διάρκειας κάτω από 1 λεπτό) και 39% με σύντομα βίντεο (διάρκειας 1 – 5 λεπτά). Αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα, 48%, 40% και 39%.

• 37% των ερωτηθέντων ακολουθούν influencers στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι το ίδιο.

• 82% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει εκτεθεί σε fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 90%.

ΟΜΩΣ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για το 2025, στα 27 κράτη – μέλη:

• 29,16% των ερωτηθέντων ελέγχει τις πηγές της πληροφόρησης που λαμβάνει, όταν υποπτεύεται fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα μόλις 9,78%, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την τελευταία θέση, σε αυτόν τον έλεγχο, με την Ιρλανδία στο 64,64%, την Ολλανδία στο 53,06%, τη Σουηδία στο 44,61% και το Λουξεμβούργο στο 45,24% .

Διατρέχοντας τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί, στη χώρα μας αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια ως εισαγόμενη και μόνον, τη μείωση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα ως αναποτελεσματική, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως απαγορευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενέργεια. Ειλικρινά, έχουμε ψάξει αν η μείωση του ΦΠΑ απέτυχε στην Ισπανία, ή στην Κύπρο, όπου εφαρμόστηκαν;

Έχουμε ψάξει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι τα 360 ευρώ/ τόνο, ενώ στη χώρα μας αγγίζει τα 700 ευρώ/τόνο; Έχουμε ψάξει τα υπέρ πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, που δημιουργούνται μέσα από την αύξηση των τιμών των αγαθών, την απουσία ελέγχων της αγοράς, τη νόθευση του ανταγωνισμού από τα ολιγοπώλια, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, την αναλογία άμεσων – έμμεσων φόρων, την αισχροκέρδεια του κράτους και της Κυβέρνησης;

Φοβάμαι πως η επιρροή των ψεύτικων αναρτήσεων - fake news είναι τόσο ισχυρή που μας αποτρέπει να ψάξουμε περισσότερο, σε αξιόπιστες πηγές. Άλλωστε, μια αξιόπιστη ενημέρωση και πληροφόρηση δε γίνεται μέσα από βίντεο που διαρκούν δευτερόλεπτα, ή μέσα από συνθήματα και λεζάντες. Όμως, που χρόνος για αναλύσεις; Είναι και χρονοβόρες και βαρετές!

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδωσε εκατοντάδες δελτία, έστειλε ενημερωτικά δελτία στα μέλη του! Και όλα αυτά, για να εξασφαλίσει την αλήθεια στην ενημέρωση.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητο από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, σε αντίθεση με άλλες πηγές πληροφόρησης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών κάνει έκκληση, σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, να γραφτούν μέλη, ώστε να λαμβάνουν αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.



