Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

23.09.25
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Η Ξανθίππη και η Πολυξένη ήταν αδερφές που κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια του ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου (41-54) και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται από την εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ξανθίππη και Πολυξένη.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Σεπτεμβρίου

Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας, και  μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον, που ήθελε να τη διαφθείρει, στην Ελλάδα, όπου γνώρισε το χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο.

Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σ’ αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία

 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ξάνθιππος
  • Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα,
  • Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
  • Ραΐς, Ραΐδα
  • Ίρις, Ίριδα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:14 και θα δύσει στις 19:20. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 1.4 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου από το 1999.

Ξεκίνησε με πρωτοβουλία αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BiNet για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλα.

Γρήγορα, ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως τη Νότια Αφρική.

Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφυλόφιλους και τους αλλοφυλόφιλους, από τους οποίους συχνά λοιδορούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους.

