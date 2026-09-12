Μια αδιανόητη προσπάθεια συγκάλυψης και αλλοίωσης στοιχείων αποκαλύφθηκε από την έρευνα της Αστυνομίας στο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων. Αυτό που προκαλεί σοκ είναι ότι, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς σφυγμό, εκείνοι, αντί να τον συνοδεύσουν στο νοσοκομείο, έμειναν στον χώρο για να εξαφανίσουν πειστήρια.

Όπως φαίνεται σε έγγραφο ντοκουμέντο που προέκυψε από την αυτοψία που έκανε η Τριμελής Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία 42 ολόκληρα λεπτά.

Στο ιστορικό φαίνεται και η ώρα που ξεκίνησε το μηχάνημα και δείχνει 14:14:10. Μάλιστα, η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εκείνη που το έβαλε σε λειτουργία κατά την αυτοψία.

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του γιατρού

Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο «φως» αποτύπωσε τις κινήσεις του κατηγορούμενου γιατρού το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η ώρα ήταν ένα τέταρτο πριν από τις τρεις, όταν βγήκε από εστιατόριο που βρισκόταν στην οδό Καψάλη, στο Κολωνάκι. Μιλούσε στο τηλέφωνο,επιτάχυνε το βήμα του και κατευθύνθηκε στο γραφείο του, που ήταν μόλις 260 μέτρα από το εστιατόριο. Χρειάστηκε περίπου τέσσερα λεπτά για να φτάσει στο ιατρείο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Oι κινήσεις των γιατρών που δείχνουν αλλοίωση στοιχείων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γιατροί, λίγο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ φρόντισαν να βγάλουν τον φλεβοκαθετήρα από το αριστερό χέρι του τραγουδιστή, σε μία προσπάθεια να πείσουν ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Τα όσα ακολούθησαν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αδιανόητα και άφησαν ακόμα και τους αστυνομικούς με το στόμα ανοιχτό.

Οι γιατροί, αντί να συνοδεύσουν τον τραγουδιστή, που ήταν ήδη χωρίς σφυγμό, στο νοσοκομείο, έμειναν πίσω. Για να καθαρίσουν, όπως αποδείχθηκε.

«Με την καθαριότητα του χώρου ασχολήθηκα εγώ και δύο ακόμα υπάλληλοι και προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, καθώς αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας κάθε ασθενούς», κατέθεσε υπάλληλος του ιατρείου.

Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο στοιχείο που δείχνει την προσπάθειά τους να σβήσουν στοιχεία: Εξαφάνισαν από το iCloud τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη όχι μόνο τη μοιραία ημέρα, αλλά και την προηγούμενη. Και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφερόταν στο νοσοκομείο.

«Όλα τα ραντεβού καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ημερολόγιο στο iCloud. Είναι πάγια διαδικασία, στο τέλος της ημέρας, να διαγράφονται όλα τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν της τρέχουσας ημέρας», υποστήριξε η γραμματέας του ιατρείου.

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