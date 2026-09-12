Μια νύχτα από εκείνες που έμοιαζαν να μην τελειώνουν ποτέ. Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Γιώργος Μαζωνάκης διασκεδάζουν, γελούν και τραγουδούν στο «Σκυλάδικο VIP» το 2007, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί πως σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα οι συγκεκριμένες εικόνες θα είχαν αποκτήσει τόσο διαφορετικό βάρος.

Γιώργος Μαζωνάκης και Γωγώ Μαστροκώστα: Οι φωτογραφίες από τη βραδινή τους έξοδο το 2007/ ndp

Οι throwback φωτογραφίες από τη βραδινή τους έξοδο τον Οκτώβριο του 2007 φέρνουν ξανά στο προσκήνιο δύο αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, τα οποία έφυγαν από τη ζωή μέσα στην ίδια χρονιά.

Τότε, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν απλώς δύο φίλοι και άνθρωποι της νυχτερινής Αθήνας που απολάμβαναν μια βραδιά γεμάτη μουσική και κέφι. Εκείνη εμφανιζόταν στο «Σκυλάδικο VIP» και ο τραγουδιστής βρίσκεται δίπλα της, κρατώντας το μικρόφωνο και συμμετέχοντας στο κλίμα της βραδιάς.

Γιώργος Μαζωνάκης και Γωγώ Μαστροκώστα: Μια νύχτα διασκέδασης το 2007 που σήμερα συγκινεί/ ΝDP

Στα καρέ που έρχονται σήμερα ξανά στην επιφάνεια, η Γωγώ Μαστροκώστα χαμογελά και διασκεδάζει με την ανεμελιά εκείνης της εποχής. Με τα χαρακτηριστικά μακριά πλατινέ μαλλιά της και ένα μαύρο σύνολο, ποζάρει δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατά ψηλά ένα καλάθι με λουλούδια.

Σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους χειροκροτούν και τραγουδούν, ενώ σε ένα ακόμη καρέ η Γωγώ Μαστροκώστα πλησιάζει τον Γιώργο Μαζωνάκη και του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Είναι στιγμές αυθόρμητες, από μια εποχή που η νυχτερινή Αθήνα είχε τη δική της λάμψη και οι φωτογραφίες από τα νυχτερινά κέντρα αποτελούσαν συχνό κομμάτι της κοσμικής ζωής.

Σήμερα, όμως, οι ίδιες εικόνες έχουν μια άλλη διάσταση.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, μετά από πολυετή μάχη με προβλήματα υγείας. Λίγους μήνες αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών.

Και κάπως έτσι, μια σειρά από φωτογραφίες τραβηγμένες σε μια ξέγνοιαστη βραδιά του 2007 μετατρέπεται σήμερα σε ένα κοινό στιγμιότυπο από τη ζωή δύο ανθρώπων που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας.