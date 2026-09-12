Φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Σκάλα

Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

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Φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Σκάλα
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτιά Στη Χαλκιδική: 112 Για Ετοιμότητα Στη Σκάλα
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για να καλέσει τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα.

 

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