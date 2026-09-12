Φωτιά Στη Χαλκιδική: 112 Για Ετοιμότητα Στη Σκάλα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για να καλέσει τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the area #Scala of the regional unit of #Chalkidiki ‼️ Stay alert & follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 12, 2026