Νίκος Δένδιας: «Οι Πρώτες Βοήθειες στη νέα θητεία»

Στη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες, τόσο για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και για την καθημερινή ζωή μετά τη θητεία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός έδωσε έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει η άμεση αντίδραση σε ένα επείγον περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της νέας θητείας, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται πλέον οργανωμένα στην εκπαίδευση των οπλιτών, ενώ η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ως μέρος της επιχειρησιακής προετοιμασίας.

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