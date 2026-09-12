Νίκος Δένδιας: «Οι Πρώτες Βοήθειες στη νέα θητεία»

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την καθημερινή ζωή.
  • Η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες εντάσσεται οργανωμένα στη νέα θητεία των οπλιτών.
  • Η άμεση αντίδραση σε επείγοντα περιστατικά μπορεί να είναι κρίσιμη, με ένα δευτερόλεπτο να κάνει τη διαφορά.
  • Η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρησιακή προετοιμασία.

Στη σημασία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες, τόσο για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και για την καθημερινή ζωή μετά τη θητεία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός έδωσε έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει η άμεση αντίδραση σε ένα επείγον περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της νέας θητείας, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται πλέον οργανωμένα στην εκπαίδευση των οπλιτών, ενώ η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ως μέρος της επιχειρησιακής προετοιμασίας. 

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