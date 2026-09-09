Στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Πόρου παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για τον Πόρο, την ευρύτερη περιοχή και τον θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, ιδίως για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Υψηλή προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός

Όπως τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον θαλάσσιο τουρισμό, με επίκεντρο το yachting, ως υψηλή στρατηγική προτεραιότητα, ως μέρος μιας συνεκτικής πολιτικής για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.

Η Υπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των προορισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την πύκνωση και την ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει προχωρήσει σε προσαρμογές της νομοθεσίας διευκολύνοντας τις διαδικασίες εκτέλεσης στους λιμένες έργων, πρόσθετων κατασκευών και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επένδυσης σε σύγχρονες υποδομές, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού επένδυσε το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων της χώρας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα.

Μέρος αυτής της επένδυσης αποτελεί και το έργο αναβάθμισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πόρου, προϋπολογισμού σχεδόν έξι εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες και περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού, λιμενικά έργα και κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, καθώς και υποδομές ηλεκτροκίνησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Περιλαμβάνει, επίσης, παρεμβάσεις για την πολυλειτουργικότητα της υποδομής και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και προσβάσιμης τουριστικής υποδομής.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών δημιουργεί νέες προοπτικές για τον Πόρο και ενισχύει τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση άλλων μεγάλων έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων μαρίνων στην Αττική και την Πελοπόννησο, ο Πόρος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τουριστικών λιμένων και υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού υψηλού επιπέδου.

«Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα είναι ένα απτό αποτέλεσμα της προσπάθειας του Υπουργείου Τουρισμού για σύγχρονες, ποιοτικές και βιώσιμες υποδομές», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Βουλευτής Α' Πειραιώς, Νικόλαος Βλαχάκος, ο Δήμαρχος Πόρου, Γεώργιος Κουτούζης και ο Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Πόρου, Κωνσταντίνος Μουτζουβής.