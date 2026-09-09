Τέλος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό

Μία τεράστια και άκρως επιτυχημένη εποχή ολοκληρώθηκε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση μπορεί να γνωστοποίησε το διαζύγιο, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ήταν αφιερωμένο σε όσα πέτυχε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού και στον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον ίδιο, την ομάδα και τον κόσμο.

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