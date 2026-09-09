Τέλος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό

Το «αντίο» των Ερυθρόλευκων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 22:51 Τέλος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό
09.09.26 , 22:46 Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου
09.09.26 , 22:40 Κυψέλη: Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα
09.09.26 , 22:30 Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες
09.09.26 , 22:28 Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
09.09.26 , 22:17 Ελλάς - Γαλλία συμμαχία και στο διάστημα με Έλληνα αστροναύτη
09.09.26 , 21:43 Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ
09.09.26 , 21:38 Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης
09.09.26 , 21:36 Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»
09.09.26 , 21:21 Θάνατος Μαζωνάκη: Καταθέτει στην Ασφάλεια ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής
09.09.26 , 21:06 Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρίας, Panik Records
09.09.26 , 20:58 Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
09.09.26 , 20:49 To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας
09.09.26 , 20:48 Ντάβλας για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος βοηθούσε τους ανθρώπους»
09.09.26 , 20:45 Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας
Στο 14,6% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR
Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης
Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Βίντεο ΕΡΤ (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία τεράστια και άκρως επιτυχημένη εποχή ολοκληρώθηκε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση μπορεί να γνωστοποίησε το διαζύγιο, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ήταν αφιερωμένο σε όσα πέτυχε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού και στον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον ίδιο, την ομάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Sportdog.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λιονέλ Μέσι: Γίνεται Ιδιοκτήτης Ομάδας
Αθλητικα
Λιονέλ Μέσι: Γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
Αγωνία Για Τον Καρέτσα: Ένιωσε Αδιαθεσία, Αποχώρησε Με Φορίο
Αθλητικα
Αγωνία για τον Καρέτσα: Ένιωσε αδιαθεσία, αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο
AEK LASK Champions League
Αθλητικα
Πέταξε ψηλά ο Δικέφαλος με την ...τηλεκατευθυνόμενη γκολάρα του Μαρίν
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Αζεντίν Ουναΐ
Αθλητικα
Αγιούμπ Ελ Κααμπί: κοντά του στο νοσοκομείο ο Αζεντίν Ουναΐ
Ολυμπιακός: «Υπάρχει Απόσταση Με Ντόρσεϊ»
Αθλητικα
«Υπάρχει απόσταση με Ντόρσεϊ - Δεν ξάφνιασε κανέναν η δήλωσή του»
Ελ Κααμπί
Αθλητικα
Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα της απουσίας του
Ολυμπιακός
Αθλητικα
Οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει στο ρόστερ ο Μεντιλίμπαρ
Εμμανουήλ Καραλής
Αθλητικα
Εμμανουήλ Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Diamond League!
Εμμανουήλ Καραλής: Κατέκτησε Το Diamond League
Αθλητικα
Νικητής στον τελικό του Diamond League ο Καραλής!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top