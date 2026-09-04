Νικητής στον τελικό του Diamond League ο Καραλής!

«Καθάρισε» ήδη από τα 5,92 μ.

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)
Εμμανουήλ Καραλής: Κατέκτησε Το Diamond League
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Aκόμη μια σημαντική διάκριση προστέθηκε στη συλλογή του σπουδαίου Έλληνα επικοντιστή Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη φετινή διοργάνωση. Μάλιστα «καθάρισε» από νωρίς, ήδη από τα 5,92 μ. και συνέχισε μόνος του με στόχο το ρεκόρ.  

 

 

Νωρίτερα, ο συναθλητής του και πολύ καλός φίλος του, ο Ολυμπιονίκης Αρμάντ Ντουπλάντις αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο επί κοντώ, επικαλούμενος ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. 

 

 

 

 

 

 

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