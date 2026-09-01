Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του ο Κωνσταντέλιας / ERT 2 SPORTS (αρχείου)

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ θα αποτελέσει και την τελευταία κίνηση των «ασπρόμαυρων».

Ο Δικέφαλος έχει ακόμη μπροστά του χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της μεταγραφικής περιόδου και οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν να δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr