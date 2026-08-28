Ολυμπιακός: Οι δύο μεταγραφές που περιμένει

Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Πέντερσεν έχει ήδη έρθει από το βράδυ, ενώ ο Φρέντρουπ έχει ανέβει πλέον στο νούμερο ένα της λίστας του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό να έχει καταθέσει στη Τζένοα πρόταση με συνολικό πακέτο που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πλέον περιμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρεται και η Μπολόνια, όπως επίσης και δύο ομάδες εκτός Ιταλίας, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόταση και συνεχίζει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ ο Γιώργος Τσανάκας ανέφερε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν και τον κατάλληλο εξτρέμ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr