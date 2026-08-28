Σοκ έχει προκαλέσει στη Βέροια ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους καταρράκτες Δερματά, κοντά στα Ριζώματα, όπου είχε πάει για εκδρομή μαζί με τον 17χρονο φίλο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή βρισκόταν στη λίμνη κάτω από τον καταρράκτη, όταν φέρεται να είπε «αχ» και βρέθηκε στο νερό. Ο φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να την προσεγγίσει, και κάλεσε το 112. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια της Σφηκιάς.

Βέροια: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο της 18χρονης Κατερίνας

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, το οποίο μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα. Ο φίλος της έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό του, καθώς σε αυτό βρίσκονται οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την τραγωδία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό της 18χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται το ενδεχόμενο να υπέστη επιληπτικό επεισόδιο ή να υπέστη ανακοπή κατά την πτώση της στο παγωμένο νερό της λίμνης.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή των Ριζωμάτων, απ’ όπου καταγόταν η 18χρονη. Η νεαρή έχασε τη ζωή της μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της.