Βέροια: Πώς η εκδρομή της 18χρονης Κατερίνας εξελίχθηκε σε τραγωδία

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.26 , 14:00 Αγάπη ή Συμβιβασμός; Πώς θα αναγνωρίσεις τι συμβαίνει πραγματικα;
28.08.26 , 13:54 Βέροια: Πώς η εκδρομή της 18χρονης Κατερίνας εξελίχθηκε σε τραγωδία
28.08.26 , 13:24 Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και ερωτεύτηκα είναι μαζί μας»
28.08.26 , 13:19 Μαρίνα Σπανού: Η φωτογραφία με μπικίνι που «έριξε» το Instagram
28.08.26 , 12:51 Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το κοινό συγκινημένη- «Κάνω μια νέα αρχή»
28.08.26 , 12:24 Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή
28.08.26 , 12:12 Νέα τουρκική πρόκληση: Drone παραβίασε το FIR Αθηνών - Σηκώθηκαν F-16
28.08.26 , 12:00 Ταξιδέψτε με στιλ! Ο απόλυτος fashion οδηγός για κομψές εμφανίσεις!
28.08.26 , 11:39 Τζένιφερ Λόπεζ: Δουλεύει από το σπίτι, με γραφείο... την μπανιέρα της!
28.08.26 , 11:22 Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα
28.08.26 , 11:20 CUPRA BORN: Σε ποια σημεία ανανεώθηκε
28.08.26 , 11:05 Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
28.08.26 , 10:51 Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Φλώρινα
28.08.26 , 10:47 Κέιτι Πέρι: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο
28.08.26 , 10:00 Η πιο δροσιστική συνταγή για καλοκαίρι: Πανακότα με κρέμα καρύδας
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή
Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και ερωτεύτηκα είναι μαζί μας»
Kαιρός: Επιμένει η ζέστη -Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 49.9°C
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο
Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας - Στον θρόνο ο γιος του Χάακον
Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Βασίλης Κωνσταντόπουλος)
Τραγωδία στους καταρράκτες Δερματά με μία 18χρονη νεκρή / Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 18χρονης Κατερίνας στη Βέροια κατά την εκδρομή της στους καταρράκτες Δερματά.
  • Η Κατερίνα βρέθηκε στο νερό μετά από κραυγή και ο φίλος της δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει.
  • Διασώστες ανέσυραν την Κατερίνα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η κηδεία της προγραμματίστηκε για 29 Αυγούστου 2026.
  • Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο θεωρείται δυστύχημα, και εξετάζουν το ιατρικό ιστορικό της.
  • Πιθανές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν επιληπτικό επεισόδιο ή ανακοπή κατά την πτώση στο νερό.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βέροια ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους καταρράκτες Δερματά, κοντά στα Ριζώματα, όπου είχε πάει για εκδρομή μαζί με τον 17χρονο φίλο της. 

Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή βρισκόταν στη λίμνη κάτω από τον καταρράκτη, όταν φέρεται να είπε «αχ» και βρέθηκε στο νερό. Ο φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να την προσεγγίσει, και κάλεσε το 112. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. 

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια της Σφηκιάς. 

Κηδεία 18χρονης που πέθανε σε καταρράκτες της Βέροιας

Βέροια: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο της 18χρονης Κατερίνας  

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, το οποίο μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα. Ο φίλος της έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό του, καθώς σε αυτό βρίσκονται οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την τραγωδία. 

Παράλληλα, εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό της 18χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται το ενδεχόμενο να υπέστη επιληπτικό επεισόδιο ή να υπέστη ανακοπή κατά την πτώση της στο παγωμένο νερό της λίμνης.  

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. 

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή των Ριζωμάτων, απ’ όπου καταγόταν η 18χρονη. Η νεαρή έχασε τη ζωή της μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΟΙΑ
 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
 |
18ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ροδόπη: Δούλευε Σεζόν Για Να Γλιτώνει Από Την Κακοποίηση
Ελλαδα
Ροδόπη: Έφευγε σεζόν για να γλιτώνει την κακοποίηση του συζύγου της
Βέροια: Πώς Έγινε Η Τραγωδία Με Τη 18χρονη Στους Καταρράκτες
Ελλαδα
Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
Τζόκερ Κλήρωση 27/8/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 27/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 5.000.000 ευρώ
Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε Ο 23χρονος Πορτογάλος - «Θαύμα...»
Ελλαδα
Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ
Βέροια: Νεκρή 18χρονη Στους Καταρράκτες Δερματά
Ελλαδα
Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά
Ροδόπη: Σοκάρουν Οι Καταθέσεις Των Παιδιών - Τι Αποκαλύπτουν
Ελλαδα
Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση
Πυροσβεστικό Ελικόπτερο Προσγειώθηκε Στις Όχθες Του Αώου
Ελλαδα
Πυροσβεστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στις όχθες του Αώου λόγω βλάβης
Νίκος Χαρδαλιάς
Ελλαδα
Έκτακτα μέτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν Οι 5 Νέοι Σταθμοί
Ελλαδα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι 5 νέοι σταθμοί & ξεκίνησαν τα δρομολόγια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top