Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά

Τι λένε οι ειδικοί;

STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Μένεις Στη Σχέση Από Φόβο Ή Από Αγάπη; Πώς Να Το καταλάβεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτοί οι «τι θα γινόταν αν» φόβοι είναι πιο συχνοί απ’ ό,τι φαντάζεσαι, ειδικά αν βρίσκεσαι σε μια σχέση για χρόνια ή αν έχεις μπροστά σου μεγάλες αποφάσεις να πάρεις σχετικά με αυτή (όπως η συγκατοίκηση ή ο γάμος).

Βέβαια οι φόβοι διαφέρουν σημαντικά από τον συμβιβασμό, εξηγεί η Vanessa Bennett, συγγραφέας του «It’s Not Me, It’s You: Break the Blame Cycle. Relationship Better».

Aυτά είναι τα ζώδια που το Φθινόπωρο θα επανασυνδεθούν


Μοιάζει σαν να συγκατοικούμε απλώς, όχι σαν να είμαστε ζευγάρι

Στις μακροχρόνιες σχέσεις, είναι φυσιολογικό το αρχικό πάθος να δίνει τη θέση του σε μια σταθερή ρουτίνα. Αλλά αν οι σχέσεις μεταξύ σας είναι τυπικές, ίσως αυτό είναι σημάδι ότι επιλέγεις την άνεση αντί της σύνδεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να ανυπομονείς για μικρές στιγμές χαράς: να χαλαρώνεις μαζί του μετά τη δουλειά, να ανυπομονείς να τον δεις μετά από ένα Σαββατοκύριακο χώρια, ή να σχεδιάζετε το επόμενο ραντεβού σας.

Δίνεις προτεραιότητα στη δική σου “λίστα ζωής” κι όχι σε εκείνον

Μπορεί η σχέση σου να ταιριάζει στο «πλάνο ζωής» σου (αρραβώνας στα 30, παιδιά στα 32, σπίτι στα 40). Το πρόβλημα προκύπτει όταν η επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο μοναδικός λόγος που μένεις μαζί του.Όταν η λίστα επιτευγμάτων υπερβαίνει την ευτυχία σου, ξεκινάει ο συμβιβασμός: πείθεσαι ότι η σχέση λειτουργεί επειδή ταιριάζει σε ένα πλάνο, ακόμα κι αν εκείνος δεν ταιριάζει σε σένα.

Μένεις, επειδή το να φύγεις σου φαίνεται πιο τρομακτικό

Ρώτησε τον εαυτό σου: «Γιατί αξίζει αυτή η σχέση για μένα;» Αν η απάντηση βασίζεται στον φόβο («φοβάμαι να μείνω μόνη», «επένδυσα ήδη έξι χρόνια», «κανείς άλλος δεν θα με αντέξει»), αυτό είναι ισχυρό σημάδι ότι μένεις για άνεση και αποφυγή, όχι για αγάπη και σύνδεση.

Κρατιέσαι από την εικόνα του ποιος θα μπορούσε να γίνει

Συχνά ελπίζεις ότι ο σύντροφός σου θα αλλάξει στο μέλλον, θα γίνει πιο προσεκτικός, πιο φιλόδοξος ή πιο συναισθηματικά διαθέσιμος. Αλλά η ειδικός επισημαίνει ότι αν προτεραιοποιείς την ελπίδα αντί για την πραγματικότητα, μπορεί να περιμένεις αλλαγές που ποτέ δεν θα έρθουν, αντί να είσαι με κάποιον που καλύπτει τις ανάγκες σου σήμερα.

Πηγή: mylife.com.cy

