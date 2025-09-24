Aυτά είναι τα ζώδια που το Φθινόπωρο θα επανασυνδεθούν

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μαζί του αέρα αναθεώρησης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, καθώς οι πλανητικές όψεις ενεργοποιούν δυναμικά τον τομέα των σχέσεων. Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, θα κινηθεί φαινομενικά ανάδρομος μέσα από τον Τοξότη και τον Σκορπιό, δίνοντας σε πολλούς την αφορμή να στραφούν στο παρελθόν, να ξανασκεφτούν επιλογές και να αναζητήσουν απαντήσεις σε ανεκπλήρωτες υποθέσεις της καρδιάς.

Δίδυμοι

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή αγγίζει τις σχέσεις σου και στη συνέχεια την καθημερινότητα. Ένα πρόσωπο επιστρέφει και σε ταράζει, βγάζοντάς σε από τη ρουτίνα που ίσως είχες αρχίσει να θεωρείς δεδομένη. Όμως μαζί με την έξαψη έρχεται και η υπενθύμιση: πρόσεξε μην εγκλωβιστείς ξανά σε κύκλους που επαναλαμβάνονται. Αν το παλιό επιστρέψει, βεβαιώσου ότι δεν θα σε ρίξει στις ίδιες συνήθειες που κάποτε σε έκαναν να πεις «φτάνει».

Σκορπιός

Από την αίσθηση ασφάλειας περνάς ξανά σε εσωτερικούς προβληματισμούς. Αυτός ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να ενεργοποιήσει ανασφάλειες που σε ωθούν να αναζητήσεις το γνώριμο και σίγουρο. Αν όμως κοιτάξεις πιο προσεκτικά, θα δεις ότι αυτή η επιστροφή ίσως να μην είναι η λύση αλλά η παγίδα. Αν ο λόγος για τον οποίο επιστρέφεις είναι κάποια αμφιβολία του κατά πόσο μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, απαιτείται επαναπροσέγγιση. Δώσε χώρο να καταλάβεις αν πραγματικά θέλεις το πρόσωπο που γυρίζει ή απλώς αναζητάς την ηρεμία που νομίζεις ότι σου έδινε.

Ταύρος

Οι φόβοι της μοναξιάς και οι ανασφάλειες –δικές σου ή του άλλου– μπορεί να ανοίξουν την πόρτα σε μια επιστροφή. Η νοσταλγία αναμειγνύεται με την επιθυμία να νιώσεις ξανά το σταθερό και γνώριμο. Αν όμως το παρελθόν επανέλθει, φρόντισε αυτή τη φορά οι συνθήκες να είναι πραγματικά διαφορετικές. Η επανάληψη χωρίς αλλαγή δεν θα σε οδηγήσει σε σταθερότητα, αλλά σε έναν φαύλο κύκλο.

Λέων

Ίσως είσαι από τους πιο τυχερούς του διαστήματος. Η ενέργεια σε ωθεί να ξαναβρείς την αγάπη σε γνώριμα μάτια, και αυτήν τη φορά να σκεφτείς σοβαρά τη σταθεροποίηση. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να ξυπνήσει το πάθος σου και να σου θυμίσει πόσο όμορφο είναι να μοιράζεσαι στιγμές αληθινής ζεστασιάς. Ωστόσο, φρόντισε να διαχωρίσεις αν αυτό είναι πραγματική επιλογή καρδιάς ή αν οι συγκυρίες σε σπρώχνουν προς τα πίσω. Μόνο έτσι θα έχει διάρκεια.

