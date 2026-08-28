Νέα στοιχεία για τη φρίκη που ζούσε στα χέρια του συζύγου της έδωσαν οι καταθέσεις των παιδιών της 44χρονης που δολοφονήθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, η μητέρα τους υπέμεινε για χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά, απειλές και περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας.

Τα παιδιά φέρεται να περιέγραψαν στους αστυνομικούς μια οικογενειακή ζωή υπό συνεχή πίεση και φόβο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 44χρονη επέλεγε τα τελευταία χρόνια να εργάζεται εποχικά μακριά από τη Ροδόπη, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να βρίσκεται σε απόσταση από τον σύζυγό της.

Αναφέρεται ακόμη ότι στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο.

«Θόλωσα και τη σκότωσα» - Το χρονικό της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη

Η 44χρονη είχε επιστρέψει από τη Θάσο, όπου εργαζόταν σεζόν, προκειμένου να είναι παρούσα στα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη και ο 19χρονος γιος της, όταν ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της πήγε εκεί και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας άρπαξε κουζινομάχαιρο και τραυμάτισε θανάσιμα την 44χρονη με ένα χτύπημα. Το τραύμα προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία και η γυναίκα κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η 16χρονη κόρη κάλεσε τις Αρχές, ενώ ο 19χρονος γιος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, σε μια προσπάθεια να τη σώσει. Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μετά την επίθεση στη 44χρονη, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε. Ο 53χρονος αρχικά παρέμενε σιωπηλός απέναντι στους αστυνομικούς, όμως στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, λέγοντας «Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα». Η φερόμενη ομολογία του εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Το θύμα είχε κλείσει ραντεβού για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, το οποίο ήταν προγραμματισμένο μία ημέρα μετά τη δολοφονία της.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται και, μετά το εξιτήριό του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.