Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη μιας νεαρής κοπέλας στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια την Πέμπτη. Η Κατερίνα βρέθηκε νεκρή στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταρράκτη, μία ημέρα πριν την ενηλικίωσή της.

Η 18χρονη είχε καταγωγή από την Ημαθία, ενώ διέμενε στην Αθήνα μαζί με τους γονείς της. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έμενε στα Ριζώματα με τη γιαγιά της. Επισκέφτηκε τους καταρράκτες μαζί με τον 17χρονο φίλο της, μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, καθώς σήμερα Παρασκευή θα συμπλήρωνε τα 18 της χρόνια.

Οι δύο νέοι είχαν πάει στην περιοχή για βόλτα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 18χρονη είχε καταγράψει στιγμές από την επίσκεψή τους και τις είχε μοιραστεί στα social media.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η Κατερίνα βρέθηκε στο νερό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν στην περιοχή και κινούνταν μέσα και έξω από το νερό. Κάποια στιγμή η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της και του ζήτησε να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα, βρέθηκε στη λίμνη, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες. Ο 17χρονος προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια κάλεσε σε βοήθεια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:15, έπειτα από κλήση στο 112. Μέσω της κλήσης έγινε και άμεσος γεωεντοπισμός του περιστατικού. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της 18χρονης. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας και 4 πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ εντόπισαν τελικά την 18χρονη στη λίμνη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση χαρακτηρίζεται δύσβατο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της λίμνης στο συγκεκριμένο σημείο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα.

Μετά την ανάσυρσή της, η νεαρή μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βέροιας.

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Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης της 18χρονης στο νερό.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και ένα πρόβληματα υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε η κοπέλα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εμφάνιζε επιληπτικά επεισόδια. Γι΄αυτό ερευνάται το ενδεχόμενο να υπέστη κάποιο επεισόδιο πριν πέσει στο νερό. Επίσης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή λόγω της χαμηλής θερμοκρασία του νερού.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 17χρονος φίλος της Κατερίνας έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνό του, καθώς σε αυτό βρίσκονται οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την τραγωδία. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.