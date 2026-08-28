Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί

Πώς έγινε η τραγωδία - Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.26 , 08:54 Ροδόπη: Έφευγε σεζόν για να γλιτώνει την κακοποίηση του συζύγου της
28.08.26 , 08:40 Καλοκαιρινό reunion για πέντε Ελληνίδες μοντέλα που μεσουρανούσαν στα 90΄s
28.08.26 , 07:44 Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
28.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου
27.08.26 , 22:55 Αχαΐα: Αυτός Είναι Ο Καθηγητής Που Κατηγορείται Για Ασέλγεια
27.08.26 , 22:44 Κλήρωση Τζόκερ 27/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 5.000.000 ευρώ
27.08.26 , 22:34 Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ
27.08.26 , 22:19 Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο κυβερνητικό τεστ πριν τη ΔΕΘ
27.08.26 , 22:16 Καραλής «από άλλον πλανήτη»: Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 στη Ζυρίχη
27.08.26 , 21:45 «Σφάζονται» τα κόμματα για το αν θα γίνει η Ακρίτα αντιπρόεδρος Βουλής
27.08.26 , 21:37 Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά
27.08.26 , 21:12 Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση
27.08.26 , 21:00 Celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον «εθισμό» τους στα social media
27.08.26 , 20:27 Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
27.08.26 , 20:16 Πυροσβεστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στις όχθες του Αώου λόγω βλάβης
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο
Κατεδαφίστηκε το Badminton  με εντολή του Ν. Δένδια
Καλοκαιρινό reunion για πέντε Ελληνίδες μοντέλα που μεσουρανούσαν στα 90΄s
Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ
Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση
ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται επιταγή 25 ευρώ για βιβλία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη μιας νεαρής κοπέλας στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια την Πέμπτη. Η Κατερίνα βρέθηκε νεκρή στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταρράκτη, μία ημέρα πριν την ενηλικίωσή της.  

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά

Η 18χρονη είχε καταγωγή από την Ημαθία, ενώ διέμενε στην Αθήνα μαζί με τους γονείς της. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έμενε στα Ριζώματα με τη γιαγιά της. Επισκέφτηκε τους καταρράκτες μαζί με τον 17χρονο φίλο της, μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, καθώς σήμερα Παρασκευή θα συμπλήρωνε τα 18 της χρόνια. 

Οι δύο νέοι είχαν πάει στην περιοχή για βόλτα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 18χρονη είχε καταγράψει στιγμές από την επίσκεψή τους και τις είχε μοιραστεί στα social media. 

Βέροια: Πώς έγινε η τραγωδία στους καταρράκτες 

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η Κατερίνα βρέθηκε στο νερό παραμένουν υπό διερεύνηση. 

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν στην περιοχή και κινούνταν μέσα και έξω από το νερό. Κάποια στιγμή η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της και του ζήτησε να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα, βρέθηκε στη λίμνη, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες. Ο 17χρονος προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια κάλεσε σε βοήθεια. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:15, έπειτα από κλήση στο 112. Μέσω της κλήσης έγινε και άμεσος γεωεντοπισμός του περιστατικού. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της 18χρονης. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας και 4 πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ. 

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ εντόπισαν τελικά την 18χρονη στη λίμνη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. 

Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση χαρακτηρίζεται δύσβατο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της λίμνης στο συγκεκριμένο σημείο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα. 

Μετά την ανάσυρσή της, η νεαρή μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βέροιας. 

Βέροια: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο της Κατερίνας 

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης της 18χρονης στο νερό. 

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και ένα πρόβληματα υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε η κοπέλα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εμφάνιζε επιληπτικά επεισόδια. Γι΄αυτό ερευνάται το ενδεχόμενο να υπέστη κάποιο επεισόδιο πριν πέσει στο νερό. Επίσης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή λόγω της χαμηλής θερμοκρασία του νερού. 

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή. 

Ο 17χρονος φίλος της Κατερίνας έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνό του, καθώς σε αυτό βρίσκονται οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την τραγωδία. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΟΙΑ
 |
18ΧΡΟΝΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ροδόπη: Δούλευε Σεζόν Για Να Γλιτώνει Από Την Κακοποίηση
Ελλαδα
Ροδόπη: Έφευγε σεζόν για να γλιτώνει την κακοποίηση του συζύγου της
Τζόκερ Κλήρωση 27/8/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 27/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 5.000.000 ευρώ
Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε Ο 23χρονος Πορτογάλος - «Θαύμα...»
Ελλαδα
Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ
Βέροια: Νεκρή 18χρονη Στους Καταρράκτες Δερματά
Ελλαδα
Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά
Ροδόπη: Σοκάρουν Οι Καταθέσεις Των Παιδιών - Τι Αποκαλύπτουν
Ελλαδα
Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση
Πυροσβεστικό Ελικόπτερο Προσγειώθηκε Στις Όχθες Του Αώου
Ελλαδα
Πυροσβεστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στις όχθες του Αώου λόγω βλάβης
Νίκος Χαρδαλιάς
Ελλαδα
Έκτακτα μέτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν Οι 5 Νέοι Σταθμοί
Ελλαδα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι 5 νέοι σταθμοί & ξεκίνησαν τα δρομολόγια
Αργολίδα: Νεαρός Μπήκε Σε Φλεγόμενο Σπίτι-Έσωσε Ηλικιωμένους
Ελλαδα
Αργολίδα: 19χρονος μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ζευγάρι ηλικιωμένων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top