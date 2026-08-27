Παναθηναϊκός: Η αποκάλυψη Χουάντσο για τις προτάσεις που είχε

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Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Lato Klodian)
Παναθηναϊκός: Αποκάλυψη Χουάντσο Για Προτάσεις Που Δέχθηκε
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Ευτυχισμένος με την αγάπη που λαμβάνει από όλους, εντός κι εκτός Παναθηναϊκού, νιώθει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όπως δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή της Marca, παραδεχόμενος ότι είχε προτάσεις κι από άλλες ομάδες φέτος το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ισπανός φόργουορντ:

«Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος με τον τρόπο με τον οποίο ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ… Ήταν μια πολύ δύσκολη πρώτη χρονιά, αλλά κερδίσαμε τα πάντα, και όταν κερδίζεις εκεί, είναι κάτι επικό. Νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν πολύ. Το να σε αγαπούν είναι πάντα καλό».

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