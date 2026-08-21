Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Μόνο οι Κρητικοί νίκησαν, ενώ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο «Χ»

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ, στην επιστροφή του στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα

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Μία σπουδαία χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα ήταν η βαθμολογική συγκομιδή της Πέμπτης, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς η χώρα μας θα μπορούσε να πλησιάσει την 10 θέση στο ranking της UEFA, μέσα από τα playoffs σε Europa League και Conference League.

Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ωστόσο, μόνο ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης, με το σπουδαίο 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την ώρα όπου ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός απογοήτευαν το κοινό τους, μένοντας στην ισοπαλία με Μπραν και Χράντετς Κράλοβε, αντίστοιχα. 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι Κρητικοί βρίσκονται πλέον «με το ένα πόδι» στην League Phase του Europa League, με μία πρόκριση που θα τους αποφέρει τεράστιο αγωνιστικό και οικονομικό όφελος. Από την άλλη πλευρά, ο Δικέφαλος του Βορρά, αλλά και το Τριφύλλι, πρέπει να παλέψουν για να προκριθούν εκτός έδρας, σε Νορβηγία και Τσεχία, και να αποφύγουν την πρόωρη «έξοδο» από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που θα φέρει τεράστια εσωστρέφεια, αλλά και μεγάλη οικονομική ζημιά.

Νέα αυτοκτονία για ΠΑΟ, σοκ από 2-0 σε 2-2 στο 96’ - Ζόρισε η πρόκριση

Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ο ΟΦΗ κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Πέμπτης, η απόσταση της 12ης Ελλάδας από τη 10η Πολωνία είναι 2.813 βαθμοί και από την 11η Τσεχία είναι 2.313 βαθμοί.

Όρθια στη Σόφια η ΑΕΚ, τώρα την τελειώνει στη Φιλαδέλφεια! 

Να θυμίσουμε ότι την πρόκριση της στην League Phase του Champions League, διεκδικεί η ΑΕΚ, η οποία έφερε λευκή ισοπαλία με την Λέφσκι στη Σόφια, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην League Phase του Europa League.

 

 

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