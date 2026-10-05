Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη

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Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις της στο Stars System- Η όψη με την ανάδρομη Αφροδίτη & η Νέα Σελήνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει τις αστρολογικές όψεις της εβδομάδας, με έμφαση στην ανάδρομη Αφροδίτη και τη Νέα Σελήνη.
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό προσφέρει ευκαιρίες για επανασυνδέσεις και λύσεις διαφορών από 6 έως 8 Οκτωβρίου.
  • Η Νέα Σελήνη στο Ζυγό στο τέλος της εβδομάδας ενθαρρύνει νέα ξεκινήματα, αλλά με προσοχή λόγω της ανάδρομης Αφροδίτης.
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για τις παγίδες που μπορεί να κρύβει η Νέα Σελήνη.
  • Σημαντική η διαδικασία έρευνας και προετοιμασίας για τα νέα σχέδια.

Πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Οκτωβρίου και η Άση Μπήλιου μίλησε στο Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) για τις αστρολογικές όψεις που σχηματίζονται. Από τη μία, η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό και από την άλλη, η Νέα Σελήνη στο τέλος της εβδομάδας στο ζώδιο του Ζυγού, δίνουν ευκαιρίες για όσους επωφεληθούν τις θετικές όψεις. 

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Αυτός ο μήνας έχει πολλές ιδιαιτερότητες και φυσικά έχει και κάποιες ωραίες "γλυκιές" όψεις. Μία από αυτές την έχουμε αυτή την εβδομάδα, η οποία στο τέλος της θα μας φέρει και την Νέα Σελήνη του μήνα, στο ζώδιο του Ζυγού. Κι εκεί υπάρχει ένα παραθυράκι Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα μας; Ποιοι θα έχουν ευκαιρίες με τη Νέα Σελήνη; Αρκεί να μην τις σαμποτάρουν, γιατί ταυτόχρονα κρύβει και παγίδες αυτό το φεγγάρι», είπε η αστρολόγος κατά την έναρξη της εκπομπής. 

Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη

Η Σύνοδος ανάδρομης Αφροδίτης- Ερμή στον Σκορπιό

Η Σύνοδος που σχηματίζει η ανάδρομη Αφροδίτη με τον Ερμή στον Σκορπιό, από 6 έως 8 Οκτωβρίου, είναι μια γλυκιά όψη, «που φέρνει συναντήσεις, επανασύνδεσεις. Φέρνει επίσης ευκαιρίες να λύνουμε διαφορές, επειδή ερχόμαστε από ένα δύσκολο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Με την όψη αυτή, κάπως μπορεί να λειάνει τις διαφορές ή να κατεβάσουμε τόνους, αν υπήρχε περίπτωση σε κάποιους από εσάς μέσα στο Παρασκευοσαββατοκύριακο τα πράγματα να ήταν σε κάποια ένταση στις σχέσεις σας», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, με ανάδρομο κυβερνήτη

Η Νέα Σελήνη, που σχηματίζεται στο τέλος της εβδομάδας στο ζώδιο του Ζυγού, και κάθε Νέα Σελήνη πάντα συνδέεται με το "ξεκινάω κάτι νέο". Αυτή τη φορά όμως, ο κυβερνήτης της Νέας Σελήνης είναι η Αφροδίτη και επειδή η Αφροδίτη αυτή τη στιγμή είναι ανάδρομη στο ζώδιο του Σκορπιού, μας βάζει στη διαδικασία να ψάξουμε και να ερευνήσουμε αυτό το νέο ξεκίνημα που θέλουμε να κάνουμε και δε βιαζόμαστε. «Νομίζω ότι αν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία μια χαρά μπορείτε να επωφεληθείτε», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου. 

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