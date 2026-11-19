Το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) ενοποιεί τις βασικές λειτουργίες του οχήματος σε ένα ενιαίο, έξυπνο σύστημα, το οποίο προσαρμόζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς, ανεξάρτητα από τον τύπο συστήματος κίνησης. Η Mercedes-Benz εξελίσσει διαρκώς τα συστήματα κίνησης, έχοντας ως αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και τις συνθήκες χρήσης των οχημάτων. Στόχος δεν είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας λύσης για όλους, αλλά η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κίνησης για κάθε διαφορετική απαίτηση.

Σε πρώτη φάση, το κατάλληλο σύστημα κίνησης σχεδιάζεται και εξελίσσεται μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστή. Η ισχύς, η ροπή, οι σχέσεις μετάδοσης και οι στρατηγικές ελέγχου δοκιμάζονται εικονικά σε αμέτρητους συνδυασμούς, πριν ακόμη κατασκευαστεί το πρώτο εξάρτημα. Στη συνέχεια, η συμπεριφορά που έχει προκύψει από την προσομοίωση μετράται και επικυρώνεται σε δυναμόμετρα, υπό πραγματικές συνθήκες φορτίου και θερμοκρασίας. Εξετάζεται, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η ροπή ή μεταβάλλεται η ισχύς σε υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια ακολουθούν οι δοκιμές στο ίδιο το όχημα. Με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται ότι κάθε Mercedes-Benz αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Η ανάρτηση, τα φρένα και το σύστημα διεύθυνσης εξελίσσονται ως ένα ενιαίο σύνολο, με απόλυτη προσαρμογή σε κάθε μοντέλο και στο σύστημα κίνησής του. Το αποτέλεσμα είναι ο χαρακτηριστικός οδηγικός χαρακτήρας της Mercedes-Benz: ένας ξεχωριστός συνδυασμός άνεσης, αισθήματος ασφάλειας, σιγουριάς, σπορ χαρακτήρα και ακρίβειας, που διατρέχει ολόκληρη τη γκάμα της. Όλα τα συστήματα κίνησης της Mercedes-Benz βασίζονται σε μια αρθρωτή φιλοσοφία σχεδίασης, με υψηλό βαθμό κοινότητας εξαρτημάτων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων, επιταχύνει την περαιτέρω εξέλιξή τους και συμβάλλει στην αποδοτικότητα τόσο της εξέλιξης όσο και της παραγωγής.

Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Mercedes-Benz εφαρμόζει την αρθρωτή σχεδίαση και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής. Οι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με υβριδική τεχνολογία της οικογένειας FAME (Family of Modular Engines) συνδυάζουν τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύστημα ISG 2.0, με αυξημένη ισχύ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, από την GLA έως την S-Class. Στα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται το εξ ολοκλήρου αλουμινένιο μπλοκ κινητήρα με τεχνολογία NANOSLIDE, η κυλινδροκεφαλή με μερικώς ενσωματωμένη πολλαπλή εξαγωγής, ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων με τμηματοποιημένο στρόβιλο και δυνατότητα εναλλαγής της σύνδεσης παράκαμψης, το συμπαγές σύστημα ενδιάμεσης ψύξης του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler) καθώς και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων τοποθετημένο κοντά στον κινητήρα.

Παράλληλα, η ενιαία αρχιτεκτονική του MB.OS δημιουργεί συνέργειες και στον τομέα του λογισμικού των συστημάτων κίνησης.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, η Mercedes-Benz έχει εξελίξει επίσης μια αρθρωτή αρχιτεκτονική συστήματος κίνησης, η οποία προέρχεται από το πρωτοποριακό τεχνολογικό πρόγραμμα VISION EQXX. Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις σειρές μοντέλων και κατηγορίες οχημάτων. Στις CLA, CLA Shooting Brake, GLB και GLA, καθώς και στις GLC και C-Class, συνδυάζει την εξαιρετική ευχρηστία και ευελιξία, τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με την οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει τη Mercedes-Benz, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και τα προφίλ χρήσης. Σε επόμενο στάδιο, η Mercedes-Benz πρόκειται να επεκτείνει αυτή την αρχιτεκτονική των 800 Volt και σε μεγαλύτερες σειρές μοντέλων, όπως η E-Class και η S-Class.

Ηλεκτρική μονάδα κίνησης: εξέλιξη και παραγωγή εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz

Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης 2.0 (EDU) αποτελεί ένα από τα δύο βασικά εξαρτήματα του αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, η Mercedes-Benz ανέλαβε εξ ολοκλήρου την εξέλιξή της και την κατασκευάζει στο δικό της δίκτυο παραγωγής συστημάτων κίνησης. Η EDU 2.0 αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της τεχνογνωσίας και της ακρίβειας στην κατασκευή που χαρακτηρίζουν τη Mercedes-Benz.

Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης σχεδιάστηκε εξαρχής για λειτουργία στα 800 Volt. Αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του συστήματος υψηλής τάσης σε ολόκληρο το κύκλωμα, από τον συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού έως την ίδια την κίνηση των τροχών, κάτι που αποτελεί πρωτιά για την εισαγωγική κατηγορία. Η χρήση καρβιδίου του πυριτίου στον αντιστροφέα (inverter) συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της αποδοτικότητας. Η EDU 2.0 συνδυάζει κιβώτιο δύο σχέσεων με συμπλέκτη οδοντωτής εμπλοκής (dog clutch), επιτυγχάνοντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη ροπή, την τελική ταχύτητα και την κατανάλωση ενέργειας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στον κύκλο δοκιμών, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Παράλληλα, ο συμπαγής σχεδιασμός της εξοικονομεί χώρο για τη διαμόρφωση του πίσω μέρους της καμπίνας επιβατών.



Νέες πλατφόρμες χημικής σύστασης κυψελών εξελίσσονται με τη σχεδιαστική και τεχνολογική ταυτότητα της Mercedes-Benz

Η μπαταρία αποτελεί τη δεύτερη βασική τεχνολογία στην ηλεκτροκίνηση και έναν από τους κεντρικούς στρατηγικούς τομείς τεχνογνωσίας της Mercedes-Benz. Οι διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και οι απαιτήσεις των πελατών προϋποθέτουν διαφορετικές τεχνολογίες κυψελών, ειδικά σχεδιασμένες με γνώμονα την αυτονομία, την ισχύ φόρτισης ή τις επιδόσεις. Η Mercedes-Benz καθορίζει τις απαιτήσεις, εξελίσσει τα συστήματα μπαταριών και φροντίζει για την ακριβή ενσωμάτωσή τους στα οχήματα.Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι o συνδυασμός οξειδίου του λιθίου-μαγγανίου (LMO) με οξείδιο του λιθίου-νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC)

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να καταργήσει πλήρως την ανάγκη χρήσης κοβαλτίου, να απαιτεί σημαντικά λιγότερο νικέλιο σε σχέση με τις σημερινές κυψέλες NMC και να προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού υψηλής ενεργειακής πυκνότητας με ανταγωνιστικό κόστος. Καθοριστικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα λειτουργίας της χημικής σύνθεσης LNMO σε υψηλή τάση, η οποία θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 5 Volt. Σε σύγκριση με τις μπαταρίες LFP, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει έως και 30% μεγαλύτερη αυτονομία, με αντίστοιχο βάρος και διαστάσεις.

Η Mercedes-Benz επιδιώκει να εξελίξει ακόμη πιο συμπαγή και ελαφριά συστήματα μπαταριών, διατηρώντας ή και αυξάνοντας τις επιδόσεις τους. Τα συστήματα αυτά δημιουργούν νέες δυνατότητες για τον σχεδιασμό του αμαξώματος και τη διαμόρφωση του εσωτερικού των οχημάτων. Επιπλέον, οι τεχνολογίες κυψελών με βάση το μαγγάνιο μπορούν να περιορίσουν την εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες. Το όχημα εξέλιξης διένυσε 1.205 χιλιόμετρα από τη Στουτγάρδη έως το Μάλμε, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας για μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιούνται δοκιμές με κυψέλες στερεάς κατάστασης και άλλων συνεργατών, καθώς και με κυψέλες που εξελίσσονται εσωτερικά από τη Mercedes-Benz, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία των ειδικών συστημάτων κίνησης της Formula 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νέος ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής καυσαερίων: απτό αποτέλεσμα της επιτυχημένης μεταφοράς τεχνογνωσίας

Η Mercedes-Benz προχώρησε στην περαιτέρω εξέλιξη του βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων M 252, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά. Ο νέος M 252 LS αποδίδει 170 kW + 23 kW, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο τετρακύλινδρο κινητήρα στην compact κατηγορία της Mercedes-Benz. Παράλληλα, είναι ο πρώτος κινητήρας της μάρκας που εξοπλίζεται με ηλεκτρικό υπερσυμπιεστή καυσαερίων ισχύος 5 kW. Η τροφοδοσία του πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρικού συστήματος 48 Volt του οχήματος. Το καινοτόμο αυτό σύστημα προέρχεται από την τεχνολογία που η ομάδα Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team έχει εξελίξει και αξιοποιήσει με επιτυχία επί σειρά ετών, συμβάλλοντας στην κατάκτηση οκτώ Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Formula 1.

Στην GLB 250 , ο κινητήρας M 252 LS προσφέρει επιτάχυνση ταχύτερη κατά περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου σε σχέση με τον ισχυρότερο κινητήρα (M 260) της προηγούμενης GLB 250 , ενώ παράλληλα μειώνει τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 17%. Επιπλέον, ο ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής ισχύος 2 kW μπορεί να ανακτά ενέργεια και να μετατρέπει την ενέργεια των καυσαερίων σε ηλεκτρική. Δύο επιπλέον αντικραδασμικοί άξονες Lanchester περιορίζουν τους κραδασμούς και εξασφαλίζουν εξαιρετικά ομαλή λειτουργία του κινητήρα.