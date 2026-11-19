Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:25, κοντά στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ξεκίνησε όταν άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100), ενημερώνοντας ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς στην περιοχή.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν την καταγγελία. Κατά την αναζήτησή τους, στην οδό Αχαρνών 69, εντόπισαν έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Στη συνέχεια, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Παιωνίου βρέθηκαν τρεις κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο άνδρας, ενώ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το τι προηγήθηκε.



Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς συνέβη πριν από τους πυροβολισμούς.