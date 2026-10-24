Πειραιάς: Τραυματίστηκε με όπλο αντιδήμαρχος

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αντιδήμαρχος Πειραιά, μετά από περιστατικό με πυροβολισμό που σημειώθηκε περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μεζεδοπωλείο στην οδό Παλαμηδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε στο αριστερό πόδι με πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, το οποίο κατείχε νόμιμα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ο τραυματίας υπέστη διαμπερές τραύμα στην περιοχή του προσαγωγού, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα έπληξε τη μηριαία αρτηρία, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα. Η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν ένα όπλο, ένας κάλυκας και μία βολίδα διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός, καθώς και τα ακριβή αίτια του περιστατικού.