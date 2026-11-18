Οδηγούσε σαν μανιακός στους Θρακομακεδόνες με τα παιδιά του μέσα / MEGA

Ταυτοποιήθηκε 51χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου που είχε δημοσιεύσει βίντεο στα social media να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, ενώ ήταν τα παιδιά του μέσα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχοντας εντός του οχήματος δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών.

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους άλλους οδηγούς.

Στη συνέχεια η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα για το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 51χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.